«Екатеринбург-Арена»: новое начало

Назвать обычным воскресным матчем игру между «Уралом» и «Спартаком» в рамках 26 тура Премьер-Лиги не поворачивается язык. Было понятно, что аншлага на «Екатеринбург-Арене» не избежать. Билеты были раскуплены за считанные дни: Екатеринбург давно хотел «хлеба и зрелищ».

Стадион открыл свои двери в 14 часов 15 апреля, ровно за два часа до начала футбольного матча. Зрителей ждала шоу-программа: выступление вокалистов, мастер-классы от фристайлеров, рисунки аквагримом, фото со Шмелем и Забивакой — маскотами ФК «Урал» и ФИФА 2018. Атмосфера царила отличная, Екатеринбург томился в предвкушении открытия масштабного спортивного объекта.

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Кажется, даже погода была на стороне болельщиков и обеих команд. Перед самым началом матча выглянуло солнце, которое светило и грело на протяжении всей игры.

По сравнению с «Центральным стадионом», территория «Екатеринбург-Арены» намного увеличилась. В это воскресенье вокруг стадиона беззаботно и свободно бегали дети, люди неторопливо пили чай и не спеша заполняли трибуны. На каждом шагу стояли волонтеры, направляли посетителей к свободному входу, предлагали свою помощь и терпеливо отвечали на все вопросы.

— А где нам лучше зайти? — спрашиваем мы.

— Заходите прямо здесь. Около фан-сектора «Спартака» заходить не рекомендуем, — ответил нам один из волонтеров.

Дело в том, что «Спартак» имеет внушительную поддержку на выездах: в Екатеринбург они приехали большим фанатским составом. Так сложилось, что приезжая команда, то есть гости, всегда заходили через специально выделенный для них вход. Многочисленная толпа ждала своей очереди, а чтобы не толпиться вместе с ними, «Екатеринбург-Арена» для удобства и проходимости оснащена огромным количеством других входов.

После входа всех ожидал досмотр. Он занял 1-2 минуты, но досматривали тщательно: сумки попросили положить на магнитную ленту для сканирования, открытую воду или другие напитки попросили выкинуть и не проносить на территорию стадиона.

Те, кто прислушался к просьбе пресс-службы «Урала» и пришел на матч заранее, свободно зашел на стадион, где зрителей развлекала кавер-группа «WE ARE Полиция» и ведущие Александр Морозов Николай Ротов . За 20 минут до начала матча «Урал»-«Спартак» началась церемония открытия «Екатеринбург-Арены».

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Но были и те, кто пропустил церемонию открытия. Илья, болельщик «Урала», впервые на «Екатеринбург-Арене», купил билет на трибуну D304:

Вход на нашу трибуну был почему-то всего один, другой, как я понял, выделили фанатам «Спартака». За 20 минут до начала у входа на трибуну там уже скопилось достаточное количество человек. Минут 15 мы большой толпой в тесноте поднимались по узкой лестнице, но по итогу успели как раз к гимну России.

Из минусов еще бы отметил небольшое количество точек питания. После первого тайма весь перерыв простоял в очереди. А так, стадион и атмосфера — супер. Отлично провел свой выходной, и погода не подвела.

На стадионе и правда царит благоприятная атмосфера. Семьи с детьми, подростки, студенты, пенсионеры — кто только не присутствовал на футбольном празднике. Все были к друг другу доброжелательны и терпеливы.

Фанатские сектора соревновались друг с другом в пении чантов и выкрикивании кричалок. «Спартак», как самую народную команду России, приехало поддержать огромное количество фанатов, но и в Екатеринбурге болельщиков красно-белых предостаточно. Один из таких болельщиков, Сергей, также поделился своими впечатлениями:

Екатеринбург давно нуждался в большом футбольном стадионе. Мы, к сожалению, не Питер и не Москва, чтобы в наши спортивные объекты вкладывали десятки миллиардов. Однако мне все очень понравилось! Есть одно но: я слишком долго поднимался на верхушку трибуны «C», уж очень высоко она находится. Детям и пожилым людям будет трудно туда добраться.

На стадион приехал за полтора часа, поэтому в очереди не стоял. Вышел со стадиона быстро, но в плотном потоке. Даже несмотря на то, что моя команда проиграла, рад за «Урал» и наш новый стадион — это историческое событие для города.

«Урал» осчастливил своих болельщиков и одержал победу над «Спартаком» 2-1.

Через пару месяцев «Екатеринбург-Арену» ждет испытание уже мировыми сборными и иностранными болельщиками. Мы знаем, что совершенству нет предела, поэтому надеемся, что администрация стадиона исправит небольшие неполадки и обеспечит будущим посетителям самые комфортные условия. А посетителям стадиона советуем одеваться по погоде, не пренебрегать шапками, шарфами и перчатками и согреваться горячим чаем в перерыве.

А чтобы избежать очередей, приезжайте на футбол заранее, вам точно будет чем себя занять.

На новенькой «Екатеринбург-Арене» хорошее настроение вам точно будет обеспечено! Проверено!

И, конечно, поздравляем родной ФК «Урал» со столь важной победой! На своем новом поле перед глазами своих же болельщиков был обыгран чемпион страны! Открытие нового стадиона точно удалось!

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