Французская полиция задержала более 50 участников массовых протестов в Монпелье 

Причиной недовольства французов стали сразу несколько громких событий, произошедших в стране в последнее время. Среди них — предлагаемая властями страны реформа образования. На акции протеста в городе Монпелье вышло, по различным оценкам, до двух тысяч митингующих. Об этом сообщил сайт France Info.
По сведениям французских журналистов, из 51 задержанного в ходе демонстрации 14 апреля еще более сорока человек остаются под стражей. Ранее мэр Монпелье Филипп Сорель написал в своем Facebook, что против демонстрантов, громивших витрины в ходе акции протеста, будут поданы судебные иски.
«Я решительно осуждаю насилие в городах, которое случилось во время сегодняшней демонстрации. Город Монпелье подаст жалобу на них. Я осуждаю организованное ограбление», — написал Филипп Сорель.
Одновременно с митингом в Монпелье массовые волнения прошли в другом французском городе, Марселе. Местные жители вышли на манифестацию, протестуя против политики, которую проводит действующий президент Франции Эммануэль Макрон. Демонстранты вышли на улицы под соответствующим лозунгом «Остановите Макрона» («Stop Macron»). Участники акции потребовали, в частности, повышения уровня жизни занятых в транспортной сфере и сфере здравоохранения.