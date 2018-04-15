Французская полиция задержала более 50 участников массовых протестов в Монпелье

Причиной недовольства французов стали сразу несколько громких событий, произошедших в стране в последнее время. Среди них — предлагаемая властями страны реформа образования. На акции протеста в городе Монпелье вышло, по различным оценкам, до двух тысяч митингующих. Об этом сообщил сайт France Info.

По сведениям французских журналистов, из 51 задержанного в ходе демонстрации 14 апреля еще более сорока человек остаются под стражей. Ранее мэр Монпелье Филипп Сорель написал в своем Facebook, что против демонстрантов, громивших витрины в ходе акции протеста, будут поданы судебные иски.

«Я решительно осуждаю насилие в городах, которое случилось во время сегодняшней демонстрации. Город Монпелье подаст жалобу на них. Я осуждаю организованное ограбление», — написал Филипп Сорель.