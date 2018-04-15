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Ставропольские радиоспортсмены собираются на первенство мира
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Ставропольские радиоспортсмены собираются на первенство мира 

АиФ Ставрополье 56 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
В окрестностях села Пелагиада прошло открытое первенство Ставропольского края по радиоспорту — спортивной радиопеленгации.
По традиции, соревнования прошли под диктовку хозяев из сборной Шпаковской детско-юношеской спортивной школы, которые собрали богатый букет наград. «Аборигены» завоевали награды высшей пробы во всех трех возрастных группах. Чемпионами стали Владислава Миротворец, Мария Антипина, Ирина Некрасова, Тихон Хохлов, Имин Маллаев и Андрей Зеленский.
На дистанцию вышли около ста местных «охотников на лис», а также гости из Ростовской области.
Также на пьедестал почёта по итогам краевых состязаний поднялись воспитанники Левокумской ДЮСШ, Центра детского технического творчества Изобильного, станции юных техников Буденновска.
Первенство края стало генеральной репетицией перед всероссийскими соревнованиями и первенством страны среди юношей и девушек, которые чуть позже прошли в Горячем Ключе. Успешно на дистанциях, проложенных по сильнопересечённой местности, в Краснодарском крае выступили воспитанники заслуженных тренеров РФ Ирины и Константина Зеленских, в коллекции которых оказались три трофея: одна медаль высшей пробы и два приза бронзового достоинства. На верхнюю ступень пьедестала почета поднялся Денис Голыбин, а два других юных жителя Пелагиады, Ирина Некрасова и Тихон Хохлов, финишировали третьими.
«Все эти ребята являются претендентами на участие в юношеском первенстве мира, которое в конце июня-начале июля пройдет в Чехии. Решающий отборочный этап состоится в Рязани, где с четвертого по десятое мая пройдут всероссийский турнир и национальное первенство среди юниоров. Должен отметить, что у Ирины Некрасовой, Тихона Хохлова и Дениса Голыбина очень хорошие шансы на то, чтобы войти в состав национальной дружины, которая будет отстаивать честь флага в Чехии», — рассказал председатель краевой Федерации по спортивной радиопеленгации Константин Зеленский.
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