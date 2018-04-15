«Оренбург» не смог одолеть полурезервный состав «Шинника» в Ярославле

Параллельно играли лидеры ФНЛ в 33-м туре. Пока «Енисей» гостил в Самаре, «Оренбург» приехал в Ярославль на матч с «Шинником».

Протокол игры

Шинник

Оренбург

15 апреля.

"Оренбург" продолжает прекрасно идти по футбольной национальной лиге. Команда из одноименного города за последние 18 матчей проиграла лишь однажды! Феноменальный результат. И то поражение случилось во Владивостоке, где сложно из-за смены часовых поясов. Было ещё две ничьи и 15 побед. Гроссмейстерский рывок пока позволяет довольствоваться лишь вторым местом. На один зачётный балл впереди расположился «Енисей». Выезд в Ярославль — отличная возможность взять три очка. «Шинник» ничего сверхъестественного не показывает, находится в середине турнирной таблицы.

Интересное движение коэффициентов до матча намекает на что-то нездоровое. Цифры на победу «Оренбурга» за день упали с 2,05 до 1,4. Вполне возможно появление разговоров о договорном характере матча. Хотя такой скачок коэффициента мог быть связан с тем, что в середине недели «Шиннику» играть матч на Кубок России, и Александр Побегалов предоставил отдых сразу 8-и игрокам стартового состава. «Оренбург» итак команда более маститая, а тут такой подарок.

Естественно по диктовку гостей проходил матч. Начал нагнетать опасность Григорий Чиркин, зарядивший с 20-и метров. Голкипер «Шинника» справился. В ситуации, когда Яшин помочь вряд ли мог, ярославцам везло. В стиле Криштиану Роналду пробивал «ножницами», однако игровой снаряд проскакал правее рамки. Алексей Сутормин совершал сольные проходы, один из которых завершился хлёстким ударом над перекладиной. Полная доминация гостей в первом тайме.

Евгений Фролов по большей части скучал, а когда со средней дистанции пробил Андрей Лях , эпизод проморгал. Не успел прыгнуть голкипер, но на его счастье мяч разминулся со штангой. «Шинник» продолжал отсиживаться в обороне после редкой вылазки, территориальное преимущество сохранялось за гостями. Но время шло, а моменты пропали. Тренеры регулярно ротировали состав заменами, из-за чего темп матча неизбежно падал. Козлов и Ефремов были призваны усилить атаку «Оренбурга». «Шинник» к тому моменту использовал все 4 замены.

Удивительно, но в оставшееся время к голу были ближе хозяева. Вязкие позиционные атаки «Оренбурга» легко прерывались ярославцами, а в одной из контратак шикарно разогнался Лях. Андрей домчался до лицевой, откуда умудрился вырезать точный кросс на Щадина. Набежавший форвард головой пробил в самый угол, однако Евгений Фролов свою команду выручил. Красивый эпизод получился, но голом не завершился.

Алексей Сутормин за счёт индивидуальных действий пытался обострить ситуацию, но его удары со средней дистанции летели чуть выше цели. «Оренбург» не смог победить в Ярославле, хотя «Шинник» вышел на игру полурезервным составом. Подопечные Федотова сравнялись по очкам с «Енисеем», на один балл отстают «Крылья Советов», борьба за 2 прямые путевки в премьер-лигу разгорается с новой силой.