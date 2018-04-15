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Саблистки из Новосибирской области победили в командном турнире на ЧР
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Саблистки из Новосибирской области победили в командном турнире на ЧР 

Чемпионат.com 45 минут назад
Сборная Новосибирской области победила в женских командных соревнованиях саблисток на чемпионате России по фехтованию в Смоленске. Золотые медали завоевали Юлия Гаврилова, Яна Обвинцева, Алина Михайлова и София Позднякова.
В финале они оказались сильнее соперниц из Московской области, а замкнули тройку призёров москвички.
Фехтование. Чемпионат России. Смоленск Женщины. Сабля. Командные соревнования 1. Новосибирская область (Юлия Гаврилова, Яна Обвинцева, Алина Михайлова, София Позднякова). 2. Московская область (Яна Егорян, Виктория Ковалёва, Светлана Кормилицына, Дарья Кочетова). 3. Москва (Анастасия Баженова, Софья Великая, Ольга Никитина, Светлана Шевелёва).
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