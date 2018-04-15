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Швейцарец пробежал Ялтинский марафон
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Швейцарец пробежал Ялтинский марафон 

РИА Новости Крым 44 минуты назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр — РИА Новости Крым. Более тысячи спортсменов из 158 городов страны стали участниками марафона «Ялта — 2018», сообщает отдел информационного обеспечения администрации курорта. Участники забега всех возрастов преодолели дистанции от 10 до 42 километров. Организаторы отмечают, что среди легкоатлетов был гость из Швейцарии.
"В этом году среди участников бежал и гость из Швейцарии. Многие останавливали его, однако, он все равно приехал и присоединился к нашему массовому забегу. Надеюсь, в следующем году желающих испытать себя станет еще больше", — сообщила президент Фонда региональной поддержки и развития физической культуры и спорта КФО «Таврида» Татьяна Карпинская.
Торжественный старт каждому из забегов давали почетные гости, среди которых были депутат Госдумы Андрей Козенко, депутат Госсовета Республики Крым, президент Федерации легкой атлетики города Ялта Валерий Коваленко и первый заместитель главы администрации города Ялта, временно исполняющий полномочия главы администрации города Ялта Алексей Челпанов.
Ялтинская трасса оказалась испытанием для многих спортсменов: ее подъем составлял больше 1000 метров. Такой большой перепад высот вызывал трудности даже у профессионалов — на отдельных участках многие почти переходили на шаг. Тем не менее, финишировать удалось всем легкоатлетам.
Организаторы напомнили, что это уже третий забег такого масштаба. Впервые Ялтинский марафон провели в 2016 году.
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