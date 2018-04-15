Ещё
«Крылья Советов» обыграли «Енисей», до предела закрутив интригу в ФНЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Крылья Советов» обыграли «Енисей», до предела закрутив интригу в ФНЛ 

Евро-футбол.Ру 28 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Воскресная программа 33-го тура футбольной национальной лиги продолжилась в Самаре. На берега Волги приехал «Енисей».
Протокол игры
Крылья Советов
Енисей
(1:0) Соболев Александр Сергеевич 52'
Конюхов ЕвгенийЯтченко ДмитрийБурлак ТарасЗотов Георгий 81' (Таранов Иван (81') • Надсон ЖозеАлиев АзерБашкиров Евгений 83' (Гаджибеков Али (83') • Мияйлович Срджан 66' (Клёнкин Данил (66') • Чочиев АланЛанин Олег • Соболев Александр Сергеевич
Запасные: Самодин СергейКулик ВладиславЛеонов АртёмГеоргиевский СвятославТихонов Михаил
Филиппов Михаил АлександровичГасанов ШамильЖиров Александр 73' • Кичин ВалерийЧичерин НикитаСаркисов Артур 46' (Комков Михаил (46') • Иванов Егор ОлеговичКамеш ВладимирСтеклов Вадим 57' (Обрадович Марко (57') • Фатуллаев АзимКутьин Александр
Запасные: Малоян АртурХаритонов Александр • Сердеров Сердер • Нестеренко ЮрийРожков ПавелЛомакин АлександрВасильев Максим ВладимировичИсаев АлексейМильдзихов Давид
15 апреля.
Центральный матч 33-го тура ФНЛ, а может и всего второго круга чемпионата. Тройка команда, борющаяся за прямой выход в премьер-лигу, определилась достаточно чётко. «Енисей», «Оренбург» и «Крылья Советов» оторвались знатно, однако одна из команд будет участвовать в стыках. В очном поединке красноярских и самарских футболистов предстояло решить, отклеятся сейчас подопечные Андрея Тихонова или нет. «Енисей» на 4 очка опережает «Крылья», «Оренбург» на 3. Поражение в центральной встрече тура автоматически делает игроков Тихонова главными неудачниками борьбы за выход в премьер-лигу.
"Енисей" уже два тура подряд побеждает минимально, с трудом перебарывая соперников (сначала «Луч», потом «Олимпиец»). А «Крылья» и вовсе проиграли в последнем туре, на щите вернувшись из Калининграда. Подопечные Тихонова беззубо начали матч с лидером турнира, будто ещё не отошли от калининградского фиаско. Гости прочувствовали это, взяв инициативу в свои руки. Уже на первых минутах матча оставшийся без опеки Стеклов с разворота пробил по воротам. Чуть-чуть правее створа.
Давление «Енисея» нарастало. Александр Кутьин вывалился на рандеву с голкипером, однако за две попытки не смог переиграть Евгения Конюхова, голкипер потянул даже удар с отскока. Далее Гасанов замыкал навес Камеша со стандарта, и голкиперу вновь пришлось демонстрировать реакцию. Евгений Конюхов в блестящем прыжке выудил мяч из-под перекладины. Только через полчаса игру «Крылья» смогли долететь до чужой штрафной площади. Азер Алиев опасно прострелил, но после отскока от защитника сам же оказался на завершающем ударе. Форвард цели в ближний — не попал.
В ответном наступлении Кутьин не реализовал шикарный момент, с линии вратарской пробив выше цели. Александр бездарным образом замкнул прострел активного Камеша. Перед перерывом команды решили немного пободаться. Рядовое нарушение правил переросло в массовое выяснение отношений. Башкиров, Мийялович, Кичин, Иванов и Жиров схватил по «горчичнику» за излишние эмоции.
После перерыва хозяева неожиданно вышли вперёд. Загубивший массу моментов «Енисей» всем составом проворонил в своей штрафной площади Соболева. Александр опередил Филиппова и ударил с отскоком от газона, не оставив шансов защитникам на линии. После пропущенного мяча гости поплыли психологически. Пропала комбинационная игра, испарились острые моменты у ворот Конюхова. Зато Жиров решил отомстить Соболеву за гол, прямой ногой полетев в борьбу с форвардом. Шипами Александр попал по голове своему тёзке, за что моментально схватил красную карточку. В меньшинстве игроки Аленичева отыграться не сумели.
"Крылья Советов" победили дома «Енисей», до предела закрутив интригу. Теперь красноярцы и «Оренбург» делят первое место с 71-м зачетным баллом, а самарские футболисты находятся на третьей строчке, отставая всего на одно очко. Три кандидата на две прямые путевки, будет интересно.
Иван Терентьев
Евро-футбол.Ру: последние новости
18-летний хавбек Уиллок дебютирует за "Арсенал" в АПЛ против "Ньюкасла" "Милан" - "Наполи": прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Зе Луиш заканчивает матч с "Уралом" в шлёме из-за рассечения головы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла12
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым17
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Смолов показал фото бутсы после предупреждения1
Бывший тренер Ана обвиняется в коррупции
Новости партнеров
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение