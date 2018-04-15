«Крылья Советов» обыграли «Енисей», до предела закрутив интригу в ФНЛ

Воскресная программа 33-го тура футбольной национальной лиги продолжилась в Самаре. На берега Волги приехал «Енисей».

Протокол игры

Крылья Советов

Енисей

15 апреля.

Центральный матч 33-го тура ФНЛ, а может и всего второго круга чемпионата. Тройка команда, борющаяся за прямой выход в премьер-лигу, определилась достаточно чётко. «Енисей», «Оренбург» и «Крылья Советов» оторвались знатно, однако одна из команд будет участвовать в стыках. В очном поединке красноярских и самарских футболистов предстояло решить, отклеятся сейчас подопечные Андрея Тихонова или нет. «Енисей» на 4 очка опережает «Крылья», «Оренбург» на 3. Поражение в центральной встрече тура автоматически делает игроков Тихонова главными неудачниками борьбы за выход в премьер-лигу.

"Енисей" уже два тура подряд побеждает минимально, с трудом перебарывая соперников (сначала «Луч», потом «Олимпиец»). А «Крылья» и вовсе проиграли в последнем туре, на щите вернувшись из Калининграда. Подопечные Тихонова беззубо начали матч с лидером турнира, будто ещё не отошли от калининградского фиаско. Гости прочувствовали это, взяв инициативу в свои руки. Уже на первых минутах матча оставшийся без опеки Стеклов с разворота пробил по воротам. Чуть-чуть правее створа.

Давление «Енисея» нарастало. Александр Кутьин вывалился на рандеву с голкипером, однако за две попытки не смог переиграть Евгения Конюхова, голкипер потянул даже удар с отскока. Далее Гасанов замыкал навес Камеша со стандарта, и голкиперу вновь пришлось демонстрировать реакцию. Евгений Конюхов в блестящем прыжке выудил мяч из-под перекладины. Только через полчаса игру «Крылья» смогли долететь до чужой штрафной площади. Азер Алиев опасно прострелил, но после отскока от защитника сам же оказался на завершающем ударе. Форвард цели в ближний — не попал.

В ответном наступлении Кутьин не реализовал шикарный момент, с линии вратарской пробив выше цели. Александр бездарным образом замкнул прострел активного Камеша. Перед перерывом команды решили немного пободаться. Рядовое нарушение правил переросло в массовое выяснение отношений. Башкиров, Мийялович, Кичин, Иванов и Жиров схватил по «горчичнику» за излишние эмоции.

После перерыва хозяева неожиданно вышли вперёд. Загубивший массу моментов «Енисей» всем составом проворонил в своей штрафной площади Соболева. Александр опередил Филиппова и ударил с отскоком от газона, не оставив шансов защитникам на линии. После пропущенного мяча гости поплыли психологически. Пропала комбинационная игра, испарились острые моменты у ворот Конюхова. Зато Жиров решил отомстить Соболеву за гол, прямой ногой полетев в борьбу с форвардом. Шипами Александр попал по голове своему тёзке, за что моментально схватил красную карточку. В меньшинстве игроки Аленичева отыграться не сумели.

"Крылья Советов" победили дома «Енисей», до предела закрутив интригу. Теперь красноярцы и «Оренбург» делят первое место с 71-м зачетным баллом, а самарские футболисты находятся на третьей строчке, отставая всего на одно очко. Три кандидата на две прямые путевки, будет интересно.