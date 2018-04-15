«Крылья Советов» обыграли «Енисей», до предела закрутив интригу в ФНЛ 

Воскресная программа 33-го тура футбольной национальной лиги продолжилась в Самаре. На берега Волги приехал «Енисей».
Протокол игры
Крылья Советов
Енисей
(1:0) Соболев Александр Сергеевич 52'
Конюхов Евгений • Ятченко Дмитрий • Бурлак Тарас • Зотов Георгий 81' (Таранов Иван (81') • Надсон Жозе • Алиев Азер • Башкиров Евгений 83' (Гаджибеков Али (83') • Мияйлович Срджан 66' (Клёнкин Данил (66') • Чочиев Алан • Ланин Олег • Соболев Александр Сергеевич
Запасные: Самодин Сергей • Кулик Владислав • Леонов Артём • Георгиевский Святослав • Тихонов Михаил
Филиппов Михаил Александрович • Гасанов Шамиль • Жиров Александр 73' • Кичин Валерий • Чичерин Никита • Саркисов Артур 46' (Комков Михаил (46') • Иванов Егор Олегович • Камеш Владимир • Стеклов Вадим 57' (Обрадович Марко (57') • Фатуллаев Азим • Кутьин Александр
Запасные: Малоян Артур • Харитонов Александр • Сердеров Сердер • Нестеренко Юрий • Рожков Павел • Ломакин Александр • Васильев Максим Владимирович • Исаев Алексей • Мильдзихов Давид
15 апреля.
Центральный матч 33-го тура ФНЛ, а может и всего второго круга чемпионата. Тройка команда, борющаяся за прямой выход в премьер-лигу, определилась достаточно чётко. «Енисей», «Оренбург» и «Крылья Советов» оторвались знатно, однако одна из команд будет участвовать в стыках. В очном поединке красноярских и самарских футболистов предстояло решить, отклеятся сейчас подопечные Андрея Тихонова или нет. «Енисей» на 4 очка опережает «Крылья», «Оренбург» на 3. Поражение в центральной встрече тура автоматически делает игроков Тихонова главными неудачниками борьбы за выход в премьер-лигу.
"Енисей" уже два тура подряд побеждает минимально, с трудом перебарывая соперников (сначала «Луч», потом «Олимпиец»). А «Крылья» и вовсе проиграли в последнем туре, на щите вернувшись из Калининграда. Подопечные Тихонова беззубо начали матч с лидером турнира, будто ещё не отошли от калининградского фиаско. Гости прочувствовали это, взяв инициативу в свои руки. Уже на первых минутах матча оставшийся без опеки Стеклов с разворота пробил по воротам. Чуть-чуть правее створа.
Давление «Енисея» нарастало. Александр Кутьин вывалился на рандеву с голкипером, однако за две попытки не смог переиграть Евгения Конюхова, голкипер потянул даже удар с отскока. Далее Гасанов замыкал навес Камеша со стандарта, и голкиперу вновь пришлось демонстрировать реакцию. Евгений Конюхов в блестящем прыжке выудил мяч из-под перекладины. Только через полчаса игру «Крылья» смогли долететь до чужой штрафной площади. Азер Алиев опасно прострелил, но после отскока от защитника сам же оказался на завершающем ударе. Форвард цели в ближний — не попал.
В ответном наступлении Кутьин не реализовал шикарный момент, с линии вратарской пробив выше цели. Александр бездарным образом замкнул прострел активного Камеша. Перед перерывом команды решили немного пободаться. Рядовое нарушение правил переросло в массовое выяснение отношений. Башкиров, Мийялович, Кичин, Иванов и Жиров схватил по «горчичнику» за излишние эмоции.
После перерыва хозяева неожиданно вышли вперёд. Загубивший массу моментов «Енисей» всем составом проворонил в своей штрафной площади Соболева. Александр опередил Филиппова и ударил с отскоком от газона, не оставив шансов защитникам на линии. После пропущенного мяча гости поплыли психологически. Пропала комбинационная игра, испарились острые моменты у ворот Конюхова. Зато Жиров решил отомстить Соболеву за гол, прямой ногой полетев в борьбу с форвардом. Шипами Александр попал по голове своему тёзке, за что моментально схватил красную карточку. В меньшинстве игроки Аленичева отыграться не сумели.
"Крылья Советов" победили дома «Енисей», до предела закрутив интригу. Теперь красноярцы и «Оренбург» делят первое место с 71-м зачетным баллом, а самарские футболисты находятся на третьей строчке, отставая всего на одно очко. Три кандидата на две прямые путевки, будет интересно.