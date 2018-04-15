Что ждет Мутко после отставки

Как недавно стало известно, в юности нынешний вице-премьер правительства изменил свое данное при рождении имя Виктор на Виталия. Зачем он это сделал? То ли дело было в особом вкусе на имена. То ли имелось в виду нечто мистическое. Попытка таким образом изменить судьбу. Это, пожалуй, самая главная загадка в прямой, как стрела, жизни Виталия Леонтьевича. Но если новое имя сыграло свою роль, то переименование удалось на славу.

К слову, мы помним, как прогрессивная интеллигенция потешалась над английским произношением нашего главного спортивного функционера, когда он в Цюрихе по бумажке просил разрешить ему говорить от чистого сердца. А ведь для человека, базовое образование которого фактически завершилось на уровне речного ПТУ в городе Петрокрепость. Эта речь была сродни подвигу.

Нет, Мутко учился потом в Ленинградском речном училище, но там в основном занимался комсомольской работой и на борт пароходов в качестве моториста больше не поднимался. Говорят, очень помогла жена, работавшая в отделе кадров Северо-Западного речного пароходства. Затем заочно окончил Ленинградский институт инженеров водного транспорта. Да, вот незадача: институт удачно располагался на территории Кировского райисполкома, который возглавлял сам Виталий Леонтьевич. Не исключено, что диплом ему занесли прямо в начальственный кабинет.

Чуть позже он опять-таки заочно окончил юрфак университета, но в тот момент он уже числился вице-мэром Санкт-Петербурга. Так что, на такие глупости, как посещение лекций и экзаменационных сессий, у него вряд ли могло находиться свободное время. Впрочем, не будем излишне строги. Раз Мутко тогда обещал выучить английский язык. Значит, тяга к знаниям у него сохранилась и в зрелом возрасте.

Моряк с Кубани

Родился наш герой на Кубани, но детство провел уже в Ленинграде. А потому, как и многих его земляков — ровесников, манила Виталия романтика морских походов. Правда, выбрал он более спокойную речную стезю. Впрочем, как мы уже знаем, довольно быстро пошел он по более надежной комсомольской линии. Там тоже бывает качка, но Мутко сразу почувствовал себя в новом качестве, как рыба в Неве. И уже через несколько лет оказался инструктором Кировского райкома КПСС . А потом уже стал секретарем райкома, председателем райисполкома.

Впрочем, водные путешествия все-таки сыграли в его судьбе и карьере положительную роль. Говорят, что во время очередного вояжа на пароме « Анна Каренина », которые обожал Анатолий Собчак , с ним и удалось познакомиться Мутко. Причем довольно быстро, учитывая советский опыт, Мутко получил Комитет соцобеспечения и пост вице-мэра. Надо сказать, что деятельность Мутко больших дивидендов администрации города не принесла. Были проблемы с реформой лекарственного обеспечения. Странная история случилась с передачей по его инициативе нераспределенных ваучеров в распоряжение фондов «Доверие» и «Ветеран», из которых потом чека им. Чубайса растекались по фирмам, аффилированным с этими фондами.

Словом, когда Собчак проиграл выборы, и Мутко вместе со всей командой покинул Смольный, выбор перед ним стоял довольно скудный. И, как приз, можно рассматривать его воцарение в тогда очень средненьком клубе «Зенит» в качестве президента.

Благодаря продажи части акций клуба «Газпрому», «Зенит» стал подниматься по турнирной таблице. Впрочем, была ли в этом заслуга самого Мутко? Большой вопрос. Во всяком случае, тренеры, в частности чех Петржела, жаловались на грубое вмешательство президента в их работу. Да, и аудит выявил пропажу многих десятков миллионов рублей, нечем было даже рассчитываться с персоналом. К слову, ходили разговоры, что его жена успешно занималась бизнесом именно в фирмах, что присосались к клубу.

Но опять помогло стечение обстоятельств. Виталий Мутко активно участвовал в избирательной кампании Валентины Матвиенко, сделав и «Зенит» инструментом действа. В благодарность при поддержке Матвиенко он переехал в столицу в качестве сенатора от правительства Санкт-Петербурга

В 2005 году наш герой активно участвует в создании Российской футбольной союза и становится его президентом. Пост был почетным и значимым, но он постоянно атакует своих земляков, ставших основой новой постельцинской власти, просьбами найти более достойное применение его неисчерпаемому опыту руководства. Впрочем, и на посту главы РФС Мутко неожиданно влипает в очередной скандал.

По его инициативе подписывается договор с каналом «НТВ-плюс» на эксклюзивную трансляцию матчей чемпионата России. Получалось, что болельщики из разных областей страны смогли б увидеть наших сильнейших футболистов только по платному каналу. Естественно, посыпались массовые протесты трудящихся. В историю вынужден был вмешаться лично президент, сказавший историческую фразу: «Виталий Мутко что-то там намутил!» К тому же, как утверждают, барственный, капризный Мутко умудрился перессориться почти со всеми президентами клубов. О специфике его характера свидетельствует такой красноречивый факт, что за время своего первого правления в РФС он поменял пять пресс-секретарей.

Но самое удивительное, что после этой истории он, наконец, получил желаемое — пост министра спорта, туризма и по делам молодежи.

Олимпийские триумфы и страдания

Канада. Ванкувер. 11 февраля. Министр спорта, туризма и молодежной политики РФ Виталий Мутко c членами женской сборной России по керлингу перед началом церемонии поднятия российского флага на центральной площади Олимпийской деревни

Первой проверкой нового министра стала Олимпиада в канадском Ванкувере. Мало того, что команда России выступила провально. Так, еще поведение руководства делегации вызвало множество пересудов. Во-первых, туда на казенный счет отправились не только ненужные на месте чиновники, но и их жены. К слову, жена Мутко потом была вынуждена вернуть за авиабилет 52 тысячи рублей. Руководство сняло для себя шикарный особняк и занималось в основном приемами и презентациями. А когда встал вопрос о подачи протестов по поводу явных попыток засудить наших атлетов, Мутко пустился в рассуждения, что, мол, нам не стоит портить хорошие отношения с руководством спортивных федераций.

Такой откровенный конформизм, граничащий с импотенцией, потом здорово аукнулся нам в начале «допингового скандала». В Сочи итоги выступлений команды были несравненно лучше, хотя буквально накануне Мутко сетовал, что хорошо бы было зацепиться хотя бы за первую тройку по результатам.

Ну, а потом с подачи беглого Григория Родченкова грянул допинговый скандал с обвинением России в создании государственной системы применения запрещенных препаратов.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Netflix

Григорий Родченков

Как водится, Мутко растерялся без указаний вышестоящих инстанций. И на первых порах ушел в глухую оборону, все отрицая. В результате было потеряно время. В мире сформировалось определенное отношение к нашему спорту. И надежда, что все само собой рассосется оказалась тщетной. Не принесло своих плодов и прежнее мутковское соглашательство, надежда на то, что, например, глава ИААФ Себастьян Коу , дескать, «хорошо к нам относится». Именно наши легкоатлеты и оказались под сильнейшим давлением.

Пришлось опять президенту брать инициативу в свои руки, признавая ряд нарушений допинговых правил и требуя принятия закона, ужесточающего наказания за подобную антиспортивную практику.

А ставшего в мире нерукопожатным министра убрали чисто по-советски: путем повышения. Теперь Мутко стал вице-премьером с акцентом на курирование, прежде всего, туризма и подготовки к чемпионату мира по футболу. Однако и от последней миссии его не так давно отстранили, передав кураторство подготовки к турниру Аркадию Дворковичу

Почему же президент сразу не вывел за скобки одиозного министра? Ну, видимо, сработала обычная установка Путина, который очень не любит предпринимать что-то под давлением. Тем более, с шумом убрать Мутко за всю совокупность его заслуг перед отечеством означало бы косвенное признание всех самых дичайших обвинений, выдвинутых против России. А ведь Мутко успел получить два ордена «За заслуги перед Отечеством».

Зато в мае, после оглашения состава нового кабинета министров уход Мутко в ряду и других отставок будет выглядеть вполне органично. Впрочем то, что шансов у Мутко войти в новое правительство практически нет, не означает автоматический конец его номенклатурной карьеры. В стране есть еще немало видных и престижных постов, на которых можно проявить накопленные знания английского языка.