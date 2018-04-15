Каррера: могу лишь поаплодировать «Уралу» сегодня 

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал поражение от «Урала» (1:2) в матче 26-го тура РФПЛ.
«Мы вышли на поле без нужной спортивной злости. Сначала нужно сыграть матч, на бумаге никто ничего не выигрывает.
Во втором тайме у «Урала» было больше моментов. Мы стремились атаковать, но они ловили нас на контратаках. Могу лишь поаплодировать «Уралу» сегодня. Нам же нужно понять, как мы ошиблись.
Игра Глушакова и Фернандо? Мы очень много ошибались, что для нас не так привычно. Ошибались все, не только опорники», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.