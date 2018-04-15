«Вулверхэмптон» празднует, а борьба в Чемпионшипе обостряется 

"Евро-Футбол.ру" рассказывает о результатах наиболее интересных матчей сорок третьего тура Чемпионшипа.
"Вулверхэмптон" уже оформил выход в Премьер-лигу, а вот борьба за две оставшиеся путёвки только обостряется.
Протокол игры
(1:0) Граббан Льюис 29'
Джонстон Сэм • Эль-Мухамади Ахмед • Честер Джеймс • Единак Майл • Тейлор Нил • Уилан Гленн • Снодграсс Роберт • Онома Джошуа 85' (Самба Вежани (85') • Грилиш Джек • Коджия Жонатан 66' (Адома Альберт (66') • Граббан Льюис 78' (Хоган Скотт (78')
Запасные: Хурихан Конор • Лэнсбери Генри • Банн Марк • Бри Джеймс
Бэйли Пикок-Фаррелл • Даллас Стюарт • Пеннингтон Мэттью • Пэдди О'Коннор • Виейра Роналду • Филлипс Кэлвин • Алиоски Эгзиян 66' (Грот Джей-Рой (66') • Руфе Кемар 78' (Ласогга Пьер-Мишель (78') • Эрнандес Пабло • Экубан Калеб 46' (Сайс Самуэль (46') • Лонерган Энди
Запасные: Анита Вурнон • О'Кейн Юнан • Паскаль Струик
13 апреля. Стадион «Вилла Парк» (Бирмингем).
В пятницу тур открыли «Астон Вилла» и «Лидс». Гол Граббана на исходе получаса игрового времени стал единственным. «Вилланы» продолжают идти четвёртыми и мечтать о прямой путёвке в Премьер-лигу.
Протокол игры
Бёртон
Дерби
(1:0) Бойс Лайам 24'
29' Наджент Дэвид (1:1)
(2:1) Мёрфи Люк 44'
(3:1) Акинс Лукас 68'
Байвотер Стефен • Брэйфорд Джон 63' • Макфадзин Кайл • Бакстон Джейк 39' • Тёрнер Бен • Акинс Лукас • Мёрфи Люк • Акпан Хоуп 77' • Сбарра Джон 81' (Джейми Аллен (81') • Бойс Лайам 90' (Шон Баркер (90') • Самуэльсен Мартин
Запасные: Томас Эгерт • Кэмпбелл Гарри
Карсон Скотт • Уисдом Андре • Пирс Алекс 73' (Джером Кэмерон (73') • Дэвис Кёртис • Бэйрд Крис • Хаддлстоун Том 49' • Ледли Джо 57' (Палмер Кейси (57') • Вайманн Андреас • Выдра Матей • Лоуренс Том • Наджент Дэвид
Запасные: Форсайт Крэйг • Келле Роос • Кио Ричард • Хансон Джейми • Люк Томас
14 апреля. Стадион «Пирелли».
"Дерби" сенсационно проиграл одному из аутсайдеров Чемпионшипа в лице «Бёртона» со счётом 1:3. После второго подряд поражения «бараны» покинули топ-6, то есть зону плей-офф.
Протокол игры
Мидлсбро
Бристоль Сити
13' Джурич Милан (0:1)
(1:1) Фрэнд Джордж 18'
(2:1) Айяла Даниэль 68'
Рэндолф Даррен 90' • Шоттон Райан • Айяла Даниэль • Гибсон Бен • Фрэнд Джордж 19' • Хаусон Джонатан • Клэйтон Адам 56' • Бешич Мухамед 9' • Траоре Адама 90' (Крэйни Мартин (90') • Бэмфорд Патрик 34' (Ассомбалонга Бритт (34') • Даунинг Стюарт 88' (Фабио да Сильва (88')
Запасные: Константопулос Димитриос • Бэйкер Льюис • Фрай Даэл • Харрисон Джек
Филдинг Фрэнк • Брайан Джо • Флинт Эден • Бэйкер Натан • Ллойд Келли 67' (Тэйлор Мэттью (67') • Браунхилл Джош • Пэк Марлон 77' • Смит Кори • Рид Бобби 45' • Джурич Милан 46' (Пизано Эрос (46') • Дьедью Фамара 67' (О'Дуда Каллум (67')
Запасные: О'Нил Гари • Стил Люк • Элиассон Никлас • Магнуссон Хердюр
14 апреля. Стадион «Риверсайд» (Мидлсбро).
"Мидлсбро" добился волевой победы над «Бристоль Сити», сумев реабилитироваться перед своими болельщиками за поражение в прошлом туре. Команда Тони Пьюлиса идёт на пятой позиции, но место в плей-офф ей ещё не гарантировано, ведь ситуация плотная.
Протокол игры
Норвич
Кардифф Сити
86' Зохоре Кеннет (0:1)
90' Хойлетт Джуниор (0:2)
Ганн Эгнус • Рид Харрисон 81' (Оливейра Нелсон (81') • Хэнли Грант • Клозе Тимм • Ляйтнер Мориц 85' (Хулахан Уэсли (85') • Тетти Александер • Вранчич Марио • Мэддисон Джеймс • Деннис Србени 81' (Пинту Иву (81') • Мёрфи Джош 90' • Макговерн Майкл
Запасные: Хасбенд Джеймс • Циммерман Кристоф • Раджетт Шон
Этеридж Нейл • Пелтьер Ли 66' • Моррисон Шон • Бамба Сулейман 34' (Манга Экеле (34') • Беннетт Джо • Дамур Лоик 44' 46' (Патерсон Каллум (46') • Гуннарссон Арон • Мендес-Лейнг Натаниэл • Брайсон Крэйг • Хойлетт Джуниор • Мэдин Гари 73' (Зохоре Кеннет (73')
Запасные: Пилкингтон Энтони • Мёрфи Брайан • Уорд Джейми • Груйич Марко
14 апреля. Стадион «Кэрроу Роуд».
"Кардифф Сити" на выезде дожал «Норвич» и забил два гола ближе к финальному свистку. Валлийцы воспользовались неудачей «Фулхэма» и вернулись на второе место, имея к тому же игру в запасе. «Лазурные птицы» — фавориты на вторую прямую путёвку в Премьер-лигу.
Протокол игры
Фулхэм
Брентфорд
(1:0) Митрович Александр 70'
90' Мопе Неаль (1:1)
Беттинелли Маркус • Фредерикс Райан 90' • Одуа Денис • Рим Тим • Таргет Мэтт • Йохансен Стефан 90' (Норвуд Оливер (90') • Макдоналд Кевин • Кэрни Том • Пиазон Лукас 54' (Кебано Нескенс (54' • Кристи Сайрус 87') • Митрович Александр • Сесеньон Райан
Запасные: Фонте Руй • Баттон Дэвид • Калаш Томаш • Камара Абубакар
Бентли Даниел • Далсгор Хенрик • Крис Мефам 49' • Бьелланд Андреас 46' (Иган Джон (46') • Барбе Йоанн • Йозефзон Флориан • Йеннарис Никлас 78' (Мокоджо Камохело (78') • Вудс Райан • Сойерс Ромен • Канос Серхи 69' (Мопе Неаль (69' 76') • Уоткинс Олли
Запасные: Дэниэльс Люк • Макичран Джош • Маклеод Льюис • Кларк Джош
14 апреля. Стадион «Крэйвен Коттедж» (Лондон).
"Фулхэм" упустил победу над «Брентфордом», чем очень порадовал фанатов «Вулверхэмптона». «Волки» совершенно точно не опустятся ниже второй позиции, то есть следующий сезон проведут в Премьер-лиге.
Протокол игры
Вулверхэмптон
Бирмингем
(1:0) Жота Диогу 21'
(2:0) Афобе Беник 87'
Радди Джон • Беннетт Райан • Коди Конор • Боли Вийи • Доэрти Мэтт • Невеш Рубен 70' (Н'Диайе Альфред (70') • Саисс Ромен • Дуглас Барри • Кошта Элдер • Жота Диогу 74' (Афобе Беник (74') • Кавалейру Иван 16' (Бонатини Леонардо (16')
Запасные: Батт Дэнни • Хаус Кортни • Норрис Уилл • Гиббс-Уайт Морган
Стокдэйл Дэвид • Хардинг Уэс • Моррисон Майкл 43' • Дин Харли 52' • Граундс Джонатан 33' 62' (Магома Жак (62') • Колин Максим • Н'Дойе Шейк 78' (Гарднер Крэйг (78') • Кифтенбелд Майкел 54' (Робертс Марк (54') • Йота Пелетейро • Дэвис Дэвид • Юткевич Лукаш
Запасные: Кущак Томаш • Джейсон Лоу • Джош Когли
15 апреля. Стадион «Молинью».
"Вулверхэмптон" ещё в субботу оформил выход в Премьер-лигу. На следующий день подопечные Нуну Эшпириту, находящиеся в хорошем настроении, уверенно разобрались с «Бирмингемом». Чтобы выиграть титул Чемпионшипа, «волкам» достаточно набрать одно очно в трёх оставшихся матчах.