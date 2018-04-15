«Вулверхэмптон» празднует, а борьба в Чемпионшипе обостряется

"Евро-Футбол.ру" рассказывает о результатах наиболее интересных матчей сорок третьего тура Чемпионшипа.

"Вулверхэмптон" уже оформил выход в Премьер-лигу, а вот борьба за две оставшиеся путёвки только обостряется.

Протокол игры

Бэйли Пикок-Фаррелл • Даллас Стюарт • Пеннингтон Мэттью • Пэдди О'Коннор • Виейра Роналду • Филлипс Кэлвин • Алиоски Эгзиян 66' (Грот Джей-Рой (66') • Руфе Кемар 78' (Ласогга Пьер-Мишель (78') • Эрнандес Пабло • Экубан Калеб 46' ( Сайс Самуэль (46') • Лонерган Энди

Запасные: Анита Вурнон • О'Кейн Юнан • Паскаль Струик

13 апреля. Стадион «Вилла Парк» (Бирмингем).

В пятницу тур открыли «Астон Вилла» и «Лидс». Гол Граббана на исходе получаса игрового времени стал единственным. «Вилланы» продолжают идти четвёртыми и мечтать о прямой путёвке в Премьер-лигу.

Протокол игры

Бёртон

Дерби

(1:0) Бойс Лайам 24'

Запасные: Форсайт Крэйг • Келле Роос • Кио Ричард • Хансон Джейми • Люк Томас

14 апреля. Стадион «Пирелли».

"Дерби" сенсационно проиграл одному из аутсайдеров Чемпионшипа в лице «Бёртона» со счётом 1:3. После второго подряд поражения «бараны» покинули топ-6, то есть зону плей-офф.

Протокол игры

Мидлсбро

Бристоль Сити

13' Джурич Милан (0:1)

(1:1) Фрэнд Джордж 18'

(2:1) Айяла Даниэль 68'

Запасные: Константопулос Димитриос • Бэйкер Льюис • Фрай Даэл • Харрисон Джек

Филдинг Фрэнк • Брайан Джо • Флинт Эден • Бэйкер Натан • Ллойд Келли 67' (Тэйлор Мэттью (67') • Браунхилл Джош • Пэк Марлон 77' • Смит Кори • Рид Бобби 45' • Джурич Милан 46' (Пизано Эрос (46') • Дьедью Фамара 67' (О'Дуда Каллум (67')

Запасные: О'Нил Гари • Стил Люк • Элиассон Никлас • Магнуссон Хердюр

14 апреля. Стадион «Риверсайд» (Мидлсбро).

"Мидлсбро" добился волевой победы над «Бристоль Сити», сумев реабилитироваться перед своими болельщиками за поражение в прошлом туре. Команда Тони Пьюлиса идёт на пятой позиции, но место в плей-офф ей ещё не гарантировано, ведь ситуация плотная.

Протокол игры

Норвич

Кардифф Сити

90' Хойлетт Джуниор (0:2)

14 апреля. Стадион «Кэрроу Роуд».

"Кардифф Сити" на выезде дожал «Норвич» и забил два гола ближе к финальному свистку. Валлийцы воспользовались неудачей «Фулхэма» и вернулись на второе место, имея к тому же игру в запасе. «Лазурные птицы» — фавориты на вторую прямую путёвку в Премьер-лигу.

Протокол игры

Фулхэм

Брентфорд

90' Мопе Неаль (1:1)

Запасные: Дэниэльс Люк • Макичран Джош • Маклеод Льюис • Кларк Джош

14 апреля. Стадион «Крэйвен Коттедж» (Лондон).

"Фулхэм" упустил победу над «Брентфордом», чем очень порадовал фанатов «Вулверхэмптона». «Волки» совершенно точно не опустятся ниже второй позиции, то есть следующий сезон проведут в Премьер-лиге.

Протокол игры

Вулверхэмптон

Бирмингем

(1:0) Жота Диогу 21'

(2:0) Афобе Беник 87'

15 апреля. Стадион «Молинью».

"Вулверхэмптон" ещё в субботу оформил выход в Премьер-лигу. На следующий день подопечные Нуну Эшпириту, находящиеся в хорошем настроении, уверенно разобрались с «Бирмингемом». Чтобы выиграть титул Чемпионшипа, «волкам» достаточно набрать одно очно в трёх оставшихся матчах.