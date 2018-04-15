Владимир Ильин: «Пожелал Кутепову продолжить борьбу за чемпионство»

— Думаю, мы заслужили эту победу по игре, — сказал Кутепов. — Где-то «Спартаку» не повезло, но где-то и от нас отвернулась удача. Счет закономерен. «Спартак» в принципе ничем не удивил. Мы разбирали этого соперника и понимали, от кого будет исходить опасность. Так и произошло. Моменты у Промеса и Зе Луиша в первом тайме? Да, нам где-то повезло. Зато мы дождались своего шанса и его реализовали. А сзади до перерыва сыграли на ноль. Дальше уже спокойно действовали по счету, забили второй.

Мой удар во втором тайме? Во-первых, Ребров сыграл хорошо, а во-вторых, мне следовало, наверное, все же пробить низом После матча пообщались с Кутеповым. Да, он, конечно, расстроен, но поздравил нас. Я в свою очередь пожелал ему не сдаваться и дальше бороться за чемпионство. Да, мы усложнили серьезно ситуацию «Спартаку» и очень облегчили ее «Локомотиву».

Звонок из сборной? Сейчас я сконцентрирован на «Урале». Тем более, после такого матча. Мы поднялись повыше, надо держать планку. Впереди два тяжелейших выезда. «Спартак» может подать протест на участие в игре Егорычева? Впервые слышу об этом. Даже не знал такого. Естественно, буду шокирован. Надеюсь, до этого не дойдет. ( Виталий АЙРАПЕТОВ

Урал — Спартак М