Воронежский «Факел» забил три мяча «Луч-Энергии»

Воронежский «Факел» порадовал болельщиков долгожданной победой в домашней игре.

15 апреля «Факел» принимал «Луч-Энергию» из Владивостоке. Первый мяч в игре был забит в ворота воронежцев, зато потом «огнеопасные» начали отыгрываться. На последней минуте первого тайма защитник Андрей Семенов отправил мяч в ворота соперника. Второй гол во втором тайме исполнил Армен Амбарцумян . Третье очко своей команде принес Максим Осипенко , забив с пенальти в добавочное время.

Но даже эти очки, набранные в 33 туре Первенства ФНЛ, не позволили «Факелу» подняться с последнего места в турнирной таблице. Следующая игра воронежцев пройдет на домашнем стадионе 21 апреля. Соперником будет команда «Олимпиец» из Нижнего Новгорода.

Главный тренер «Факела» Павел Гусев триумф своих подопечных не увидел — в день игры он заболел. Матч прокомментировал Игорь Пывин.

«Наш план сработал — ребята добились победы. Они более-менее усвоили те требования, которые за последние занятия мы внесли. В первом тайме мы проигрывали много борьбы в подборе мяча, допустили нелепый гол. Во втором тайме ребята проявили характер, в перерыве услышали тренерский штаб», — рассказал Пывин.