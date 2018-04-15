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Воронежский «Факел» забил три мяча «Луч-Энергии»
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Воронежский «Факел» забил три мяча «Луч-Энергии» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Воронежский «Факел» порадовал болельщиков долгожданной победой в домашней игре.
15 апреля «Факел» принимал «Луч-Энергию» из Владивостоке. Первый мяч в игре был забит в ворота воронежцев, зато потом «огнеопасные» начали отыгрываться. На последней минуте первого тайма защитник Андрей Семенов отправил мяч в ворота соперника. Второй гол во втором тайме исполнил Армен Амбарцумян. Третье очко своей команде принес Максим Осипенко, забив с пенальти в добавочное время.
Но даже эти очки, набранные в 33 туре Первенства ФНЛ, не позволили «Факелу» подняться с последнего места в турнирной таблице. Следующая игра воронежцев пройдет на домашнем стадионе 21 апреля. Соперником будет команда «Олимпиец» из Нижнего Новгорода.
Главный тренер «Факела» Павел Гусев триумф своих подопечных не увидел — в день игры он заболел. Матч прокомментировал Игорь Пывин.
«Наш план сработал — ребята добились победы. Они более-менее усвоили те требования, которые за последние занятия мы внесли. В первом тайме мы проигрывали много борьбы в подборе мяча, допустили нелепый гол. Во втором тайме ребята проявили характер, в перерыве услышали тренерский штаб», — рассказал Пывин.
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