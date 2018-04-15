Главный тренер ФК «Урал» остался доволен качеством поля в матче против «Спартака»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апреля. / ТАСС /. Главный тренер екатеринбургского "Урала" Александр Тарханов остался доволен качеством газона на стадионе «Екатеринбург-Арена» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу против московского "Спартака" . Об этом он сообщил журналистам.

"Урал" в воскресенье на своем поле обыграл «Спартак» со счетом 2:1. Встреча команд носила тестовый характер для реконструированной «Екатеринбург-Арены», которая была торжественно открыта в преддверии чемпионата мира 2018 года. До этого стадион уже принимал тестовый матч — 1 апреля «Урал» сыграл вничью с казанским «Рубином» (1:1).

"Не думаю, что поле можно назвать плохим. К чемпионату мира оно будет идеальным, а что оно в таком состоянии после зимнего периода, то можно назвать его великолепным", — сказал Тарханов.

Также главный тренер «Урала» отметил игру защитника Доминика Динги. «Хотелось бы отметить всех футболистов, которые играли сегодня. Это и защитники, и полузащитники, все действовали хорошо на своих линиях. Также отмечу игру Доминика Динги, который хорошо сыграл после долгого перерыва», — отметил Тарханов.

В турнирной таблице «Урал» занимает девятое место, набрав 33 очка. «Спартак» с 50 очками идет вторым, на пять очков отставая от лидирующего «Локомотива», который имеет игру в запасе. Третьим идет набравший 47 очков столичный ЦСКА, который позднее в воскресенье проведет гостевой матч против «Уфы».

В следующем туре «Урал» 21 апреля в гостях сыграет с махачкалинским «Анжи», «Спартак» 23 апреля примет грозненский «Ахмат».