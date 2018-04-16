Экстрёма лишили победы на этапе ЧМ по ралли-кроссу 

Гонщик Audi Маттиас Экстрём, одержавший победу на первом этапе чемпионата мира по ралли-кроссу в Барселоне, был дисквалифицирован. Победа после наказания Экстрёма досталась пилоту Volkswagen Йохану Кристофферссону, второе место занял Себастьен Лёб, на подиум поднялся напарник Экстрёма Андреас Баккеруд. Экстрём был наказан за контакт с Петтером Сольбергом на старте, в результате которого последний врезался в связку шин. Сольберг остался в протоколе на пятой позиции с отставанием в 11 секунд.
Чемпионат мира по ралли-кроссу. Барселона. Финал 1. Йохан Кристофферссон (Volkswagen) — 4.36,568 2. Себастьен Лёб (Peugeot) +1,215 3. Андреас Баккеруд (Audi) +2,389 4. Никлас Гронхольм (Hyundai) +7,099 5. Петтер Сольберг (Volkswagen) +11,264 6. Маттиас Экстрём (Audi) — дисквалифиицирован.