«Матч сыграли безобразно»: главный тренер ХК «Ростов» остался недоволен проигрышем своей команды

Ростовские хоккеисты проиграли сегодня своим соперникам из Мордовии. Взять реванш после первого матча за третье место нашим спортсменам так и не удалось — итоговый счет 3:6 не позволил ростовчанам взять бронзу на Кубке Федерации.

«Ростову» не везло с самого начала игры: на второй минуте «кондоры» провели быструю атаку и забили шайбу в ворота гостей. Однако перед этим судья зафиксировал нарушение правил, и забитый гол не засчитали. Две минуты спустя за жесткую игру на скамейку штрафников отправился ростовский нападающий Дмитрий Радчук . Вскоре в наши ворота прилетела первая шайба, а через несколько минут — вторая.

— Вторая двадцатиминутка тоже получилась неудачной. За 10 минут в ворота ростовчан влетело три шайбы, и на табло загорелись угрожающие цифры — 0:5. Тренерский штаб принял решение заменить вратаря Егора Оселедеца на Дмитрия Кропова. Сократить отставание от соперников удалось только на 30-й и 32-й минутах: Егор Кулаков Андрей Мартынов по очереди сделали точные броски, — рассказали в пресс-службе ХК «Ростов».

Третий период прошел в относительно равной борьбе, об этом говорит счет — 1:1. На 54-й минуте защитники «Ростова» не уследили за Андреем Бадрутдиновым, и он забил шестую шайбы для своей команды. А две минуты спустя пара Власов — Кулаков организовала третью шайбу «кондоров» в этом матче.

Главный тренер ХК «Ростов» Григорий Пантелеев остался крайне недоволен игрой.

— Матч сыграли безобразно. Напоминает мне дергания раненого зверя. Тяжело играть без вратаря, конечно, не было у нас стабильности во вратарской линии весь сезон. По горячим следам сказать нечего. В прошлому году выполнили задачу, в этом нет, значит те, кто есть у нас, уже не могут сделать это. А раз складывается такая ситуация, будем искать замену, — прокомментировал матч Пантелеев.