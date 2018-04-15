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«Фейеноорд» на своём поле победил «Утрехт»
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«Фейеноорд» на своём поле победил «Утрехт» 

Чемпионат.com 45 минут назад
Фото: Чемпионат.com
«Фейеноорд» победил «Утрехт» в матче 31-го тура голландской Эредивизии. Встреча прошла в Роттердаме на стадионе «Фейеноорд — Де Куйп» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал нападающий «Фейеноорда» Николай Йоргенсен, отличившийся в начале матча. Гости сравняли счёт в середине первого тайма благодаря точному удару форварда Сирила Дессерта. Нападающий Робин ван Перси вновь вывел хозяев вперёд на 43-й минуте. Точку в матче поставил форвард Сэм Ларссон.
«Фейеноорд», набрав 57 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице первенства Нидерландов, «Утрехт» (49) — на 5-й строчке.
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