«Фейеноорд» на своём поле победил «Утрехт»

«Фейеноорд» победил «Утрехт» в матче 31-го тура голландской Эредивизии. Встреча прошла в Роттердаме на стадионе «Фейеноорд — Де Куйп» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Фейеноорда» Николай Йоргенсен , отличившийся в начале матча. Гости сравняли счёт в середине первого тайма благодаря точному удару форварда Сирила Дессерта. Нападающий Робин ван Перси вновь вывел хозяев вперёд на 43-й минуте. Точку в матче поставил форвард Сэм Ларссон

«Фейеноорд», набрав 57 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице первенства Нидерландов, «Утрехт» (49) — на 5-й строчке.