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В Тункинском районе устроили политический молебен. Глава Бурятии решил вмешаться
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В Тункинском районе устроили политический молебен. Глава Бурятии решил вмешаться 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Тункинском районе вновь разразился конфликт на политической арене. На этот раз поводом стал шаманский обряд, цель которого отправить в отставку главу района — Ивана Альхеева. После того, как ролик появился в новостных сюжетах федеральных СМИ, глава Бурятии Алексей Цыденов приехал в район, чтобы восстановить справедливость. Он уже встретился накануне с министром МВД России Владимиром Колокольцевым и на своей странице в соцсетях сообщил, что развитие ситуации в республике взято на контроль МВД России.
В ходе рабочего визита глава Бурятии проводит с представителями районной администрации и главой муниципального образования Иваном Альхеевым, депутатами райсовета во главе с председателем Аламжи Сыреновым, а также с главами сельских поселений. Кроме того, участниками встречи стали и представители республиканских властей, и депутаты Народного Хурала: «Цель моего приезда как раз в том, чтобы ситуация завершилась таким образом и для людей в районе все успокоилось, клоунада, инициированная некоторыми товарищами, закончилась, и в районе был порядок. Раскачивание ситуации по разным причинам недопустимо», — цитирует губернатора «Тайга. Инфо».
Фото: пресс-служба правительства Республики Бурятия.
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