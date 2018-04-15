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«Олимпик» и «Александрия» сыграли вничью
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«Олимпик» и «Александрия» сыграли вничью 

Евро-футбол.Ру 20 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В матче 27-го тура чемпионата Украины между «Олимпиком» и «Александрией» была зафиксирована ничья.
Протокол игры
Олимпик Дн  Александрия
Кичак АртёмВакуленко СергейКулинич Сергей 87' • Вукович ЙосипЦымбалюк ЕвгенийПасич ГеннадийКисиль Руслан 65' (Леонидас Соарес (65') • Балашов ВиталийКозлов Артём 68' (Немчанинов Дмитрий (68') • Беленький Станислав 75' (Хомутов Владислав (75') • Щедрый Артём
Запасные: Доронин ВладимирМахарадзе Заури • Vadim Schastlivets
Панькив ЮрийБацула АндрейПашаев ПавелБондаренко Валерий • Протасов Евгений 46' (Timur Stetskov (46' 77') • Кольцов Виталий 73' (Запорожан Андрей (73') • Бухал Глеб • Банада ЕвгенийПономарь Виталий 63' (Ситало Артём (63') • Грицук ВасилийПолярус Артём
Запасные: Шендрик АнтонЛеванидов ВладиславСтаренький Сергей • Шастал Дмитрий
15 апреля. Стадион «Динамо им. Валерия Лобановского».
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