«Олимпик» и «Александрия» сыграли вничью 

В матче 27-го тура чемпионата Украины между «Олимпиком» и «Александрией» была зафиксирована ничья.
Протокол игры
Олимпик Дн Александрия
Кичак Артём • Вакуленко Сергей • Кулинич Сергей 87' • Вукович Йосип • Цымбалюк Евгений • Пасич Геннадий • Кисиль Руслан 65' (Леонидас Соарес (65') • Балашов Виталий • Козлов Артём 68' (Немчанинов Дмитрий (68') • Беленький Станислав 75' (Хомутов Владислав (75') • Щедрый Артём
Запасные: Доронин Владимир • Махарадзе Заури • Vadim Schastlivets
Панькив Юрий • Бацула Андрей • Пашаев Павел • Бондаренко Валерий • Протасов Евгений 46' (Timur Stetskov (46' 77') • Кольцов Виталий 73' (Запорожан Андрей (73') • Бухал Глеб • Банада Евгений • Пономарь Виталий 63' (Ситало Артём (63') • Грицук Василий • Полярус Артём
Запасные: Шендрик Антон • Леванидов Владислав • Старенький Сергей • Шастал Дмитрий
15 апреля. Стадион «Динамо им. Валерия Лобановского».