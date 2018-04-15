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ПСВ — «Аякс»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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ПСВ — «Аякс»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 20 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В матче чемпионата Голландии ПСВ принимает «Аякс».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Зут Йерун • Ариас Сантьяго • Шваб Даниэль • Исима-Мирен Николя • Бренет Джошуа • Ван Гинкел Марко • Перейро Гастон • Хендрикс Йоррит • Лосано Ирвин • Де Йонг Люк • Бергвейн Стевен
Запасные: Ром Элой • Ван Осх Яник • Паал Кеннет • Люккассен Деррик • Рамселар Барт • Росарио Пабло • Ламмерс СэмГудмундссон Альберт • Мален Дониэлл • Риго Данте
Онана Андре • Вельтман Йоел • Де Лихт Маттайс • Вебер Максимилиан • Nicolas Tagliafico • Ван де Бек Донни • Шоне Лассе • Зиеш ХакимНерес Давид • Хунтелаар Клаас-Ян • Клюйверт Джастин
Запасные: Де Йонг Сим • Лампру Костантинос • Ниссен РасмусДольберг Каспер • Luis Orejuela • Noussair Mazraoui • Кассьерра Матео
15 апреля. Стадион «Филипс» (Эйндховен).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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