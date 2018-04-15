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«Атлетико» — «Леванте»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Атлетико» — «Леванте»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 20 минут назад
В матче 32-го тура чемпионата Испании «Атлетико» принимает «Леванте».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Атлетико М  Леванте
Облак Ян • Врсалько Шиме • Савич СтефанГодин Диего • Лукас Франсуа • Корреа Анхель • Ньигес Сауль • Коке Хорхе • Витоло ВикторГризманн АнтуанГамейро Кевин
Запасные: Торрес ФернандоГаби Фернандес • Хуанфран Торрес • Вернер Аксель • Хименес Хосе • Олабе Роберто
Ойер Оласабаль • Лопес Педро • Кабако Эрик • Робер Суарес • Aly Abeid • Джейсон • Хефферсон Лерма • Кампанья ХосеМоралес Луис • Рохер Марти • Садику Армандо
Запасные: Постиго Серхио • Паццини Джампаоло • Лукич Саша • Барди Энис • Лопес Иван • Чема Родригес • Jorge Resurreccion Merodio III  15 апреля. Стадион «Ванда Метрополитано» (Мадрид).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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