В матче 32-го тура чемпионата Испании «Атлетико» принимает «Леванте».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Атлетико М Леванте
Облак Ян • Врсалько Шиме • Савич Стефан • Годин Диего • Лукас Франсуа • Корреа Анхель • Ньигес Сауль • Коке Хорхе • Витоло Виктор • Гризманн Антуан • Гамейро Кевин
Запасные: Торрес Фернандо • Габи Фернандес • Хуанфран Торрес • Вернер Аксель • Хименес Хосе • Олабе Роберто
Ойер Оласабаль • Лопес Педро • Кабако Эрик • Робер Суарес • Aly Abeid • Джейсон • Хефферсон Лерма • Кампанья Хосе • Моралес Луис • Рохер Марти • Садику Армандо
Запасные: Постиго Серхио • Паццини Джампаоло • Лукич Саша • Барди Энис • Лопес Иван • Чема Родригес • Jorge Resurreccion Merodio III 15 апреля. Стадион «Ванда Метрополитано» (Мадрид).
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