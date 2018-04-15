Замгубернатора Свердловской области: «Урал» сделал подарок болельщикам» 

Заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт остался доволен тестовым матчем на стадионе «Екатеринубрг Арена». В 26-м туре РФПЛ местный «Урал» победил московский «Спартак» (2:1).
— Команда сделала огромный подарок любителям футбола в нашем городе, победив «Спартак». Мы тестировали полную загрузку стадиона, план управления перевозками был частично протестирован, а также опробованы практически все функции, которые будут работать во время чемпионата мира. Все инжерерно-технические службы действовали на хорошем уровне, серьезных замечаний нет, мелочи мы будем дорабатывать. В целом, результаты хорошие, думаю, можно поставить твердую оценку «четыре с плюсом». За 10 минут до начала матча загрузка составляла 99 процентов, а уже буквально через 15 минут после завершения игры чаша стадиона практически полностью опустела, — передает слова Швиндта корреспондент Sport24 Максим Алланазаров.