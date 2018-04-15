Ещё
Замгубернатора Свердловской области: «Урал» сделал подарок болельщикам»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Замгубернатора Свердловской области: «Урал» сделал подарок болельщикам» 

SPORT24.ru 17 минут назад
Заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт остался доволен тестовым матчем на стадионе «Екатеринубрг Арена». В 26-м туре РФПЛ местный «Урал» победил московский «Спартак» (2:1).
— Команда сделала огромный подарок любителям футбола в нашем городе, победив «Спартак». Мы тестировали полную загрузку стадиона, план управления перевозками был частично протестирован, а также опробованы практически все функции, которые будут работать во время чемпионата мира. Все инжерерно-технические службы действовали на хорошем уровне, серьезных замечаний нет, мелочи мы будем дорабатывать. В целом, результаты хорошие, думаю, можно поставить твердую оценку «четыре с плюсом». За 10 минут до начала матча загрузка составляла 99 процентов, а уже буквально через 15 минут после завершения игры чаша стадиона практически полностью опустела, — передает слова Швиндта корреспондент Sport24 Максим Алланазаров.
SPORT24.ru: последние новости
Тихонов: «Один момент в матче с «Енисеем» решил все. Рад, что в пользу «Крыльев Советов» «Урал» показал разрешение РФПЛ на участие Егорычева в матче со «Спартаком» Знарок: «В шестом матче что-то отвернулось от СКА»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла15
«Спартак» уступил «Уралу» в матче Премьер-лиги5
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым17
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Смолов показал фото бутсы после предупреждения1
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение