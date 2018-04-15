«Тюмень» отстояла нулевую ничью в Курске 

В матче 33-го тура Первенства ФНЛ курский «Авангард» играл против «Тюмени». Если хозяева практически обезопасили себя от возвращения в ПФЛ, то их соперник ведет борьбу за выживание. Нулевая ничья позволила «Тюмени» набрать 33 очка и приблизиться к спасительной зоне.
Протокол игры
Авангард Курск
Тюмень
Кобзев Александр • Дашаев Аслан • Никитин Денис • Багаев Михаил • Концедалов Алексей • Коробов Дмитрий 61' (Минаев Роман (61') • Нетфуллин Равиль 46' (Гурфов Азамат (46') • Митасов Артём 66' (Альшин Ильнур (66') • Синяев Денис • Болов Руслан 55' (Тлупов Ислам (55') • Федчук Артём
Запасные: Киреев Игорь • Чагров Никита • Гоцук Кирилл
Бучнев Станислав • Ненахов Максим • Маслов Павел • Гузь Дмитрий • Кузнецов Андрей • Рябокобыленко Артур • Чудин Иван • Чуканов Андреа • Ставпец Александр 90' (Саламатов Никита (90') • Лаук Максим 76' (Богатырёв Альберт (76') • Юсупов Артём
Запасные: Козлов Александр • Теленков Никита • Граб Вячеслав • Глухов Егор
15 апреля.