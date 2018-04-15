«Тюмень» отстояла нулевую ничью в Курске

В матче 33-го тура Первенства ФНЛ курский «Авангард» играл против «Тюмени». Если хозяева практически обезопасили себя от возвращения в ПФЛ, то их соперник ведет борьбу за выживание. Нулевая ничья позволила «Тюмени» набрать 33 очка и приблизиться к спасительной зоне.

Протокол игры

Авангард Курск

Тюмень

15 апреля.