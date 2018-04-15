Прогноз на матч Вест Хэм — Сток Сити: кто будет забивать

В понедельник вечером черту под тридцать четвёртым туром английской Премьер-лиги подведут «Вест Хэм» и «Сток Сити». Команда Пола Ламберта жизненно нуждается в набранных очках, ведь она занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Команда Славена Билича также рассчитывает выступить успешно, ведь она не чувствует себя комфортно в шести баллах от зоны вылета. "Евро-Футбол.ру" анонсирует грядущее противостояние на «Лондон Стэдиум».

Вест Хэм Находясь в шести очках от зоны вылета, «Вест Хэм» не чувствует себя достаточно комфортно. Тем не менее, в последнее время команда Славена Билича радует своих фанатов хорошими результатами. Сначала «молотобойцы» в родных стенах разгромили «Саутгемптон» (3:0), а затем на выезде разошлись миром с «Челси» (1:1). В понедельник лондонцы рассчитывают продолжить успешную серию. Пожалуй, набор трёх очков окончательно обезопасит «Вест Хэм» от перспективы провести следующий сезон в Чемпионшипе.

Сток Сити

"Сток Сити" занимает предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги и отстаёт от зоны жизни на шесть зачётных баллов. Если «гончары» хотят остаться в элите английского футбола на следующий сезон, то им нужно собрать волю в кулак и прервать неудачную серию. В четырёх крайних матчах чемпионата команда Пола Ламберта лишь проигрывала, хотя порой смотрелась очень даже неплохо. Нужно учитывать и календарь, ведь соперниками «Сток Сити» в этих четырёх матчах были «Манчестер Сити», «Эвертон», «Арсенал» и «Тоттенхэм». В понедельник же «гончары» сразятся с более-менее равным соперником по классу.

Где смотреть матч

Игру на «Лондон Стэдиум», которая стартует в 22:00 по московскому времени, в прямом эфире покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1». Следить за ходом поединка можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

Статистика личных встреч

"Вест Хэм" — «Сток Сити»: +5=7-5. Разница мячей: 19-16.

Первый круг: 3:0.

В пяти последних матчах Премьер-лиги между «Вест Хэмом» и «Сток Сити» в Лондоне ни разу не побеждали гости. Однажды сильнее оказались «гончары», а в остальных четырёх случаях фиксировался ничейный результат.

Интересные факты

— «Вест Хэм» может выиграть 2 подряд домашних матча Премьер-лиги с декабря 2016-го года.

Марко Арнаутович принял участие в 13 голах текущего розыгрыша Премьер-лиги (9 голов, 4 ассиста).

— «Сток Сити» проиграл лишь один из 9 последних матчей Премьер-лиги против «Вест Хэма» (3 победы, 5 ничьих).

— «Сток Сити» в этом сезоне ещё не побеждал в понедельник (1 ничья, 3 поражения).

Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»

"Вест Хэм" находится в неплохой форме, но «Сток Сити» жизненно нуждается в набранных очках, ведь находится в непростом положении. Как нам кажется, в понедельник вечером обе команды будут настроены на атакующий лад и смогут забить хотя бы по разу. Наша ставка: «Обе забьют» с коэффициентом 1.88.