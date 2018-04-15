«Волгарь» в восьмой раз кряду оступился, проиграв «Тамбову» 

«Волгарь» продолжает раздавать очки направо и налево в весенней части сезона, не одержав ни одной победы в восьми матчах. В воскресенье астраханцы проиграли дома «Тамбову», который идет четвертым в ФНЛ — 1:2.
Протокол игры
Волгарь
Тамбов
42' Мурнин Андрей (0:1)
(1:1) 69'
71' Шляков Евгений (1:2)
Арапов Дмитрий • Бердников Алексей • Иванов Дмитрий • Григорьев Антон 73' (Степанов Александр Вячеславович (73') • Запрудских Виталий • Пилиев Ника • Пустозёров Алексей • Горулёв Виталий • Шалаев Олег 63' (Соломатин Павел (63' • Лесников Дмитрий 81') • Болонин Александр 58' (Бабаев Владлен (58') • Букия Темури
Запасные: Жабкин Михаил • Терновский Дмитрий • Мурачёв Олег • Козлов Данила
Вавилин Денис • Горбатюк Александр • Рыбин Алексей 63' (Быстров Марат (63') • Шляков Евгений • Овсиенко Евгений • Мурнин Андрей • Кашчелан Младен • Чернышов Олег 77' (Дутов Александр (77') • Шевчук Сергей 53' (Килин Антон (53') • Бирюков Михаил • Часовских Андрей 66' (Игнатович Павел (66')
Запасные: Рыжков Владислав • Смирнов Олег • Сергеев Иван
15 апреля.