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«Волгарь» в восьмой раз кряду оступился, проиграв «Тамбову»
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«Волгарь» в восьмой раз кряду оступился, проиграв «Тамбову» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Волгарь» продолжает раздавать очки направо и налево в весенней части сезона, не одержав ни одной победы в восьми матчах. В воскресенье астраханцы проиграли дома «Тамбову», который идет четвертым в ФНЛ — 1:2.
Протокол игры
Волгарь
Тамбов
42' Мурнин Андрей (0:1)
(1:1) 69'
71' Шляков Евгений (1:2)
Арапов ДмитрийБердников АлексейИванов ДмитрийГригорьев Антон 73' (Степанов Александр Вячеславович (73') • Запрудских Виталий • Пилиев НикаПустозёров АлексейГорулёв ВиталийШалаев Олег 63' (Соломатин Павел (63' • Лесников Дмитрий 81') • Болонин Александр 58' (Бабаев Владлен (58') • Букия Темури
Запасные: Жабкин МихаилТерновский ДмитрийМурачёв ОлегКозлов Данила
Вавилин ДенисГорбатюк АлександрРыбин Алексей 63' (Быстров Марат (63') • Шляков Евгений • Овсиенко Евгений • Мурнин Андрей • Кашчелан Младен • Чернышов Олег 77' (Дутов Александр (77') • Шевчук Сергей 53' (Килин Антон (53') • Бирюков МихаилЧасовских Андрей 66' (Игнатович Павел (66')
Запасные: Рыжков ВладиславСмирнов ОлегСергеев Иван
15 апреля.
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