«Волгарь» в восьмой раз кряду оступился, проиграв «Тамбову»

«Волгарь» продолжает раздавать очки направо и налево в весенней части сезона, не одержав ни одной победы в восьми матчах. В воскресенье астраханцы проиграли дома «Тамбову», который идет четвертым в ФНЛ — 1:2.

Протокол игры

Волгарь

Тамбов

(1:1) 69'

15 апреля.