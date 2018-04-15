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Валерий Петраков: «Томь» находится в такой ситуации, что не до красивой игры
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Валерий Петраков: «Томь» находится в такой ситуации, что не до красивой игры 

Советский спорт 47 минут назад
— Мы находимся в такой ситуации, что нам не до красивой игры, ребята это понимают, руководство — то же. Доволен тем, что вышли на матч организованно. Первый тайм был тяжелый, никто из команд не имел территориального преимущества. Понимали — кто забьет, тот и будет иметь преимущество. В перерыве я попросил ребят играть более организованно и внимательно. Второй тайм в большей степени понравился по исполнению, как мы начали более организованно играть в середине, обороне, атаке, хорошие переходы были.
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Забили очень важный мяч. Но удаление из-за второй желтой карточки спутало все карты. Где-то мы терпели еще минут 10-15, а потом решили, все-таки, перестроиться и более внимательно сыграть в обороне, в 5 защитников, потому что «Балтика» уже перешла на более агрессивный футбол. Наверное, когда-то нам должно было повезти. Я хочу отдать должное ребятам, никто не выпадал из игры, — передает слова Петракова официальный сайт ФНЛ.
Напомним, что после этой игры «Томь» набрала 34 очка и поднялась на 17-е место в турнирной таблице первенства. В следующем туре «Томь» в гостях сыграет с «Енисеем».
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