Карпин: «Абаев отстоял уверенно и хорошо и продолжает играть в воротах»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча со «СКА-Хабаровском» в эфире канала «Наш Футбол».

— Первый матч на новом стадионе. Вы нашли какие-то особые слова для команды перед такой игрой?

— Думаю, слова находить не надо. Мы здесь потренировались на этой неделе, дали нам потренироваться. Ребята все понимают, все видели уже, настраиваются. На любом стадионе нам обязательно надо выигрывать

— То есть, стадион не важен в такой ситуации?

— Нет, стадион важен. Хорошо играть на таком стадионе, на таком поле. Но в нашем положении, где бы мы не играли, нам все равно надо выигрывать.

— Сегодня место в воротах занимает Илья Абаев , с чем связано такое решение?

— В предыдущем матче с «Локомотивом» он также играл, отыграл неплохо. Все, что должен был делать, делал. Когда пропустили гол со стандарта, претензий к нему нет. Почему надо его менять?

— Просто до этого вы предпочитали Сергея Песьякова . Означает ли это, что в концовке чемпионата основным вратрем будет Илья?

— Нет, это ничего не изменяет. Песьяков был основным, выбор был на него, но он получил травму, на этой неделе был еще не совсем здоров. Сейчас Абаев отстоял уверенно и хорошо, поэтому продолжил.

Артур Юсупов в стартовом составе, он преодолел все свои неприятности, пропустив более полугода. Какова его готовность, каково его психологическое и физическое состояние?

— Я думаю, что он в хорошем психологическом и физическом состоянии. Понятно, что он рвется в бой. Любой футболист, когда пропускает много времени, или даже немного, хочет сыграть. Единственное, ему не хватает игрового ритма, хотя физическое состояние очень хорошее. Именно этого взрыва игрового ему не хватает. Надеемся, что при этом при всем он нам поможет.