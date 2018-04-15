Американский футболист предотвратил стрельбу в школе. Что произошло

Теперь его считают национальным героем.

Стрельба в образовательных учреждениях — больная тема для всей Америки. За последние годы можно насчитать десятки инцидентов, многие из которых заканчивались жертвами. Органы правопорядка в надежде понизить процент преступности не так давно начали тотальную слежку за социальными сетями, но даже она не всегда помогает. Количество пользователей исчисляется миллионами, количество комментариев — миллиардами. Но среди этого миллиарда все равно возможно отследить потенциального преступника. И недавняя история с игроком «Нью Инглэнд Пэтриотс» — яркое тому подтверждение.

Джулиан Эдельман — ветеран американского футбола и двукратный чемпион НФЛ (Национальная футбольная лига — прим. Sport24). Он очень активен в соцсетях. Количество его подписчиков в Инстаграме (1,7 млн человек) почти в 3 раза превышает число жителей Бостона, где он играет.

25 марта Эдельман выложил в Инстаграм фотографию со своим другом, еще одной звездой НФЛ Дэнни Амендолой, а вскоре получил личное сообщение от одного из своих подписчиков: «Чувак, там какой-то парень в комментариях к твоему фото написал, что хочет устроить перестрелку в школе. Я думаю, что тебе нужно уведомить об этом правоохранительные органы ».

Этот же подписчик по имени Джей Ли сначала пытался обратить внимание на ситуацию в комментариях под фото, но тщетно. Комментарии бежали быстро, а затягивать со случившимся было нельзя.

Эдельман среди тысячи личных сообщений каким-то образом все-таки прочитал текст от Джей Ли и сразу же связался со своим ассистентом из Бостона Шэнненом Моэном. Игрок позже признался, что сразу же вспомнил о февральской перестрелке в школе во Флориде. Он просто не мог остаться в стороне. Если бы стрельба все-таки произошла, Эдельман наверняка чувствовал бы себя отчасти виновным в этом.

Моэн обнаружил комментарий с текстом «Я собираюсь устроить перестрелку в школе, следите за новостями» от анонимного пользователя и сразу же обратился в полицию, которая пробила подозреваемого по IP-адресу. Оказалось, что всех поднял на уши 14-летний школьник из небольшого города Порт-Гурон в штате Мичиган.

Бдительность Эдельмана оказалась не случайной: полицейские нашли в доме мальчика два дробовика, которые принадлежали его матери. А сам подозреваемый в итоге отправился в центр заключения несоверщеннолетних преступников и теперь ожидает своего приговора, по итогам которого он может провести за решеткой до 4 лет.

Джей Ли, без которого эта история не получила бы такой огласки, оказался иностранным студентом и признался, что побоялся обратиться к ФБР : «У меня могли бы быть проблемы за ложные сведения об этой ситуации, поэтому я решил написать в личные сообщения Эдельмана, а не в полицию».

Решение написать в личные сообщения суперзвезде НФЛ казалось безумным, но в итоге стало спасительным. Потенциальный преступник находится под стражей, Джулиан Эдельман обзавелся новыми фанатами благодаря своей бдительности, а Джей Ли теперь ждет подарок от игрока. Он по словам Эдельмана — настоящий герой!