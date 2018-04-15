Бразильский легионер «Крымтеплицы» забил первый мяч в чемпионате Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апреля. / ТАСС /. Бразильский легионер «Крымтеплицы» из поселка Молодежное Симферопольского района Эвертон Сидней де Брито забил первый гол в чемпионате Крыма по футболу против ялтинского "Рубина"

"Крымтеплица" выиграла на своем поле со счетом 3:0. Де Брито открыл счет в матче на 27-й минуте, затем отличились Роллан Погорельцев (37) и Алексей Тищенко (69).

Братья де Брито — Сидней и Уэсли — родились 20 марта 1995 года, в марте 2018 года начали выступать за крымский клуб.

В остальных матчах 21-го тура «Евпатория» дома сыграла вничью (0:0) с «Севастополем», «Кызылташ» из Бахчисарая на своем поле выиграл у керченского «Океана» (2:1), клуб «ТСК— Таврия» со счетом 3:1 выиграл на выезде у феодосийской «Кафы».

Лидером первенства является «Евпатория», в ее активе 49 очков, далее следуют: «Севастополь» (47), «ТСК— Таврия» (43), «Крымтеплица» (37), «Кызылташ» (24), «Океан» (21), «Рубин» (8), «Кафа» (7).