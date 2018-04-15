«Звезда» оставила «Черноморец» на дне 

В чемпионате Украины «Звезда» и «Черноморец» проводили важный матч в борьбе за выживание. Хозяева забили по голу в каждом тайме, и в самой концовке соперник уже в меньшинстве забил гол престижа, но на большее его не хватило — 2:1.
У «Звезды» 26 очков, «Черноморец» вместе со «Сталью» имеют по 22 и делят последнее место.
Протокол игры
Звезда Кропивницкий
Черноморец Од (1:0) Билоног Дмитрий 63'
(2:0) Билоног Дмитрий 79'
90' Чорний Артём (2:1)
Паст Евгений • Гафаити Адель • Братков Антон • Гедж Арно 71' (Дрышлюк Кирилл (71') • Билоног Дмитрий • Загальский Игорь 78' (Аверьянов Максим (78') • Полегенько Павел • Драченко Максим • Петров Сергей Владимирович • Чичиков Алексей • Збунь Алексей 2'
Запасные: Бангура Момар • Cece Pepe
Безрук Дмитрий • Люлька Сергей • Бобко Иван • Романюк Юрий 47' 74' • Ореховский Павел • Смирнов Евгений • Третьяков Максим 26' • Ковалец Кирилл • Чорний Артём • Татарков Никита 53' 67' (Гути Тенорио (67') • Гладкий Александр
Запасные: Бамба Фуссени • Мусолитин Николай
15 апреля. Стадион «Звезда (Кропивницкий)» (Кировоград).