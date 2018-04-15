«Звезда» оставила «Черноморец» на дне

В чемпионате Украины «Звезда» и «Черноморец» проводили важный матч в борьбе за выживание. Хозяева забили по голу в каждом тайме, и в самой концовке соперник уже в меньшинстве забил гол престижа, но на большее его не хватило — 2:1.

У «Звезды» 26 очков, «Черноморец» вместе со «Сталью» имеют по 22 и делят последнее место.

Протокол игры

Звезда Кропивницкий

(2:0) Билоног Дмитрий 79'

Запасные: Бангура Момар • Cece Pepe

15 апреля. Стадион «Звезда (Кропивницкий)» (Кировоград).