Фанаты «Аякса» атаковали автобус с командой, требуя отставки гендиректора ван дер Сара

ТАСС , 16 апреля. Болельщики амстердамского клуба «Аякс» атаковали автобус с футболистами команды после поражения от ПСВ с требованием отставки генерального директора клуба Эдвина ван дер Сара. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на голландскую вещательную ассоциацию NOS.

В воскресенье «Аякс» разгромно проиграл ПСВ из Эйндховена со счетом 0:3 в выездном матче 31-го тура чемпионата Нидерландов. Благодаря победе ПСВ досрочно обеспечили себе звание чемпиона страны. Эйндховенцы в 24-й раз победили в национальном чемпионате.

Разозленные болельщики остановили автобус, который вернулся с выезда в Амстердам, около «Амстердам-Арены». Как сообщает издание, фанаты вели себя агрессивно, стучали и били ногами по автобусу. Они требовали отставки ван дер Сара, который, по их мнению, несет ответственность за неудачный сезон «Аякса», который занимает второе место в чемпионате, отстав от ПСВ на 10 очков.

Через некоторое время ван дер Сар вышел из автобуса, чтобы пообщаться с болельщиками. Он беседовал с группой, которая состояла примерно из 150 человек. Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг также вышел из автобуса на разговор с фанатами. Автобус простоял около стадиона час и 45 минут и только потом добрался до парковки около стадиона.

В начале сезона «Аякс» проиграл в квалификационных матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы, не сумев пробиться в основную стадию ни одного из Еврокубков. По ходу сезона главный тренер команды Марсель Кейзер был отправлен в отставку. Пришедший ему на смену тен Хаг не смог улучшить результаты команды. Четвертый сезон подряд «Аякс» не может выиграть чемпионат Нидерландов.