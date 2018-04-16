Фанаты «Аякса» атаковали автобус с командой, требуя отставки гендиректора ван дер Сара 

ТАСС, 16 апреля. Болельщики амстердамского клуба «Аякс» атаковали автобус с футболистами команды после поражения от ПСВ с требованием отставки генерального директора клуба Эдвина ван дер Сара. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на голландскую вещательную ассоциацию NOS.
В воскресенье «Аякс» разгромно проиграл ПСВ из Эйндховена со счетом 0:3 в выездном матче 31-го тура чемпионата Нидерландов. Благодаря победе ПСВ досрочно обеспечили себе звание чемпиона страны. Эйндховенцы в 24-й раз победили в национальном чемпионате.
Разозленные болельщики остановили автобус, который вернулся с выезда в Амстердам, около «Амстердам-Арены». Как сообщает издание, фанаты вели себя агрессивно, стучали и били ногами по автобусу. Они требовали отставки ван дер Сара, который, по их мнению, несет ответственность за неудачный сезон «Аякса», который занимает второе место в чемпионате, отстав от ПСВ на 10 очков.
Через некоторое время ван дер Сар вышел из автобуса, чтобы пообщаться с болельщиками. Он беседовал с группой, которая состояла примерно из 150 человек. Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг также вышел из автобуса на разговор с фанатами. Автобус простоял около стадиона час и 45 минут и только потом добрался до парковки около стадиона.
В начале сезона «Аякс» проиграл в квалификационных матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы, не сумев пробиться в основную стадию ни одного из Еврокубков. По ходу сезона главный тренер команды Марсель Кейзер был отправлен в отставку. Пришедший ему на смену тен Хаг не смог улучшить результаты команды. Четвертый сезон подряд «Аякс» не может выиграть чемпионат Нидерландов.
Ван дер Сар является бывшим футболистом амстердамского клуба, за который он провел 312 матчей во всех турнирах на позиции вратаря и даже забил один гол. В составе команды он выиграл Лигу чемпионов, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА, Интерконтинентальный кубок, а также четыре раза становился чемпионом Нидерландов и три раза обладателем Кубка и Суперкубка страны. В 2012 году он стал маркетинговым директором «Аякса», а в 2016 году был повышен до генерального директора клуба.