Матч «Сокола» с «Энергомашем» расстроил саратовских болельщиков 

Матч саратовского «Сокола» с белгородским «Энергомашем» прошел вчера, 14 апреля, в Белгороде.
И финишировал с обидным перевесом в пользу хозяев поля в один гол. Саратовцы не забили ни одного мяча, а белгородцы смогли занести один мяч в ворота соперника.
Со счетом 0:1 хозяева на 71-й минуте фактически стали лидерами, сохранив преимущество до финальной сирены. Саратовские фанаты «Сокола» были очень расстроены обидным поражением — распечатать ворота на выезде не получилось.
Уже совсем скоро, 21 апреля в 16:00 «Сокол» сыграет с липецким «Металлургом».