Матч «Сокола» с «Энергомашем» расстроил саратовских болельщиков

Матч саратовского «Сокола» с белгородским «Энергомашем» прошел вчера, 14 апреля, в Белгороде.

И финишировал с обидным перевесом в пользу хозяев поля в один гол. Саратовцы не забили ни одного мяча, а белгородцы смогли занести один мяч в ворота соперника.

Со счетом 0:1 хозяева на 71-й минуте фактически стали лидерами, сохранив преимущество до финальной сирены. Саратовские фанаты «Сокола» были очень расстроены обидным поражением — распечатать ворота на выезде не получилось.

Уже совсем скоро, 21 апреля в 16:00 «Сокол» сыграет с липецким «Металлургом».