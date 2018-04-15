Ещё
Матч «Сокола» с «Энергомашем» расстроил саратовских болельщиков
Далее:
Читайте также:
Ещё

Матч «Сокола» с «Энергомашем» расстроил саратовских болельщиков 

Новости Саратова 11 минут назад
Фото: Новости Саратова
Матч саратовского «Сокола» с белгородским «Энергомашем» прошел вчера, 14 апреля, в Белгороде.
И финишировал с обидным перевесом в пользу хозяев поля в один гол. Саратовцы не забили ни одного мяча, а белгородцы смогли занести один мяч в ворота соперника.
Со счетом 0:1 хозяева на 71-й минуте фактически стали лидерами, сохранив преимущество до финальной сирены. Саратовские фанаты «Сокола» были очень расстроены обидным поражением — распечатать ворота на выезде не получилось.
Уже совсем скоро, 21 апреля в 16:00 «Сокол» сыграет с липецким «Металлургом».
Новости Саратова: последние новости
Жители Саратовской области могут спасти 14-летнюю Кристину В Саратове затопило аэродром Под Саратовом подростки разрушают памятник воинам-освободителям
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неймар испугался фанатов «Реала»
«Спартак» уступил «Уралу» в матче Премьер-лиги6
Смолов показал фото бутсы после предупреждения1
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым17
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»3
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение