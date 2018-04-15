Самое смешное из жизни российского баскетбола 

Все знали, что в Единой лиге ВТБ есть Супермен Алексей Швед. Теперь рядом с ним появился Циклоп и Человек-Паук.
Форвард питерского «Зенита» Дрю Гордон — воплощение высокой моды на баскетбольном паркете. Не верите? Смотрите сами!
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Теодорос Папалукас долго играл в России и в преддверии чемпионата мира по футболу оценивает шансы нашей сборной. Похоже, в футболе он неплохо разбирается!
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Баскетбольное ДТП в Нижнем Новгороде: ветерана Вадима Панина сбивает с ног «машина» с казахскими номерами.
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Химчанин Чарльз Дженкинс и его звонки во время матчей. Кто-нибудь, срочно позвоните защитнику жёлто-синих!
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А вот и новый супергерой: канадский форвард УНИКСа Мелвин Эджим умеет прилипать к баскетбольному щиту. Выкусил, Питер Паркер?
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Знакомьтесь, Андрейс Гражулис из «Пармы». И ему в глаза стоит смотреть предельно аккуратно.
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