ПСВ стал чемпионом Голландии

В трёх крайних турах «Аякс» и ПСВ набрали максимум очков. Вполне вероятно, что сегодня мы бы стали свидетелями настоящей битвы за чемпионский титул, но Аякс не сумел разобраться со своими соперниками в конце февраля — начале марта. В итоге, уже сегодня подопечные Филиппа Коку готовились праздновать свой 24-й чемпионский титул. Для этого было необходимо обыгрывать своего прямого конкурента, попутно возвращая ему «должок» за три безответных мяча в первом круге.

Протокол игры

(1:0) Перейро Гастон 23'

(2:0) Де Йонг Люк 38'

(3:0) Бергвейн Стевен 54'

Запасные: Лампру Костантинос • Ниссен Расмус • Luis Orejuela • Кассьерра Матео

15 апреля. Стадион «Филипс» (Эйндховен).

Первый момент в матче создали гости. Шене исполнил подачу с углового, Зут не лучшим образом сыграл на выходе, но переправить игровой снаряд в ворота ПСВ амстердамцы не смогли. Зрители постепенно начали «засыпать», но на исходе четверти часа Лосано и де Йонг изобрели удар по воротам соперника. Онана был на месте. Единственный опасный момент стал доказательством закрытой игры с обилием фолов с обеих сторон. Это вполне объяснимо. Любая ошибка и «Аякс» решался даже теоретических шансов на чемпионство. Когда настраиваешься на что-то, то оно обязательно случится. Это выражение доказал Гастон Перейро, который успел на добивание после «выстрела» Лосано. На лицо ошибка в обороне «Аякса», которая позволила форвардам хозяев дважды пробить по воротам Онана.

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За пятнадцать минут до конца первого тайма Зут невероятным образом отразил удар Хунтелаара примерно с метра. В ответной атаке Бренета прострелил точно на голову де Йонга, который головой пробил в противоход Онана. Болельщики не смогли усидеть на своих места и бросились к угловому флажку обнимать своих любимцев. Через десять минут после начала второй половины встречи два защитника «Аякса» подарили мяч Стевену Бергвейну, который за полчаса до конца поединка, решил все вопросы о будущем чемпионе Голландии. Дальнейшая игра потеряла всяческий смысл, это поняли даже на тренерской скамейке «Аякса». Под занавес встречи гости остались вдевятером, но счёт на табло не изменился. ПСВ досрочно завоевал чемпионский титул в Голландии!