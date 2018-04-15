Афанасьев и Даниленко выиграли бронзу ЧЕ в прыжках на акробатической дорожке 

Россияне Вадим Афанасьев и Виктория Даниленко стали бронзовыми призёрами чемпионата Европы в прыжках на акробатической дорожке, выиграв соревнования в Баку. Победу одержали Михаил Малкин из Азербайджана и британка Люси Колбек.
Прыжки на акробатической дорожке. Чемпионат Европы. Баку, Азербайджан Мужчины
1. Михаил Малкин (Азербайджан) — 77,400. 2. Расмус Стеффенсен (Дания) — 77,00. 3. Вадим Афанасьев (Россия) — 76,300… 8. Максим Шлякин (Россия) — 67,400.
Женщины
1. Люси Колбек (Великобритания) — 70,200. 2. Мэган Кэли (Великобритания) — 69,500. 3. Виктория Даниленко (Россия) — 69,200… 7. Анна Коробейникова (Россия) — 63,300.