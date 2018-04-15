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Открытие турнира памяти Геннадия Цыгурова пройдет в ледовом дворце «Лада-Арена»
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Открытие турнира памяти Геннадия Цыгурова пройдет в ледовом дворце «Лада-Арена» 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
ХК «Лада» сразится в матче с «Кометой» на открытии турнира памяти. «Лада-Арена» в период с 20 по 24 апреля станет площадкой для проведения турнира памяти заслуженного тренера России Геннадия Цыгурова. В 1994 и 1996 годах «Лада» становилась чемпионом Кубка Европы, а в 1996-м завоевала первое место. Команды будут состоять из хоккеистов 2003 года рождения: «Лада», екатеринбургский «Спартаковец», «Буран» из Воронежа, ХК «Липецк», самарская «Комета» и «Лада-2004» (тренеры — Виктор Чечель, Антон Ховрин). Календарь игр: 20 апреля, пятница 9:30 ХК «Липецк» — «Лада-2004» 12:00 «Буран» — «Спартаковец» 14:45 «Лада» — «Комета» 21 апреля, суббота 9:30 «Комета» — «Лада-2004» 12:00 «Буран» — ХК «Липецк» 14:30 «Лада» — «Спартаковец» 22 апреля, воскресенье 9:30 «Спартаковец» — ХК «Липецк» 12:00 «Комета» — «Буран» 14:30 «Лада» — «Лада-2004» 23 апреля, понедельник 9:30 «Комета» — «Спартаковец» 12:00 «Лада-2004» — «Буран» 14:30 «Лада» — ХК «Липецк» 24 апреля, вторник 9:00 ХК «Липецк» — «Комета» 11:30 «Лада-2004» — «Спартаковец» 14:00 «Лада» — «Буран» Открытие турнира и матч «Лада» — «Комета» пройдет на основной арене, остальные игры — на тренировочном льду.
Фото: ХК «Лада»
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