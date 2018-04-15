«Марсель» одержал волевую победу над «Труа» 

В матче 33-го тура чемпионата Франции «Марсель» на выезде переиграл «Труа» со счетом 3:2. В составе провансальцев отличились нападающие Клинтон Нжи и Константинос Митроглу, а также полузащитник Флориан Товен.
У хозяев голы забили хавбеки Самюэль Грансир и Бенжамен Ниве.
"Марсель" занимает четвертое место турнирной таблицы лиги 1, набрав 66 очков. «Труа», в активе которого 29 очков, занимает 19-ю строчку.
Чемпионат Франции
Лига 1 33-й тур "Труа" — «Марсель» — 2:3 (1:1)
Голы: Грансир, 1 (1:0). Нжи, 11 (1:1). Ниве, 48 (2:1). Митроглу, 75 (2:2). Товен, 86 (2:3).
"Труа": Желязны, Деплань (Обианг, 63), Жиродон, Траоре, Эрелль, Ниве (Кауи, 83), Дарбьон, Беллюгу, Азамум (Конфе, 73), Грансир, Ньян.
"Марсель": Пеле, Рами, Сакаи, Амави, Луиз Густаву, Товен, Сансон (Лопес, 71), Замбо, Пайет, Жермен (Абденнур, 87), Нжи (Митроглу, 69).
Предупреждения: Жиродон, 27. Рами, 45+2. Пайет, 59. Товен, 65. Желязны, 75.
Судья: Морейра.
15 апреля. Труа. Стадион Stade de l'Aube.
Труа — Марсель
Турнирная таблица чемпионата Франции