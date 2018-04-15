Ещё
«Марсель» одержал волевую победу над «Труа»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Марсель» одержал волевую победу над «Труа» 

Спорт-Экспресс 42 минуты назад
Фото: Soccer News
В матче 33-го тура чемпионата Франции «Марсель» на выезде переиграл «Труа» со счетом 3:2. В составе провансальцев отличились нападающие Клинтон Нжи и Константинос Митроглу, а также полузащитник Флориан Товен.
У хозяев голы забили хавбеки Самюэль Грансир и Бенжамен Ниве.
"Марсель" занимает четвертое место турнирной таблицы лиги 1, набрав 66 очков. «Труа», в активе которого 29 очков, занимает 19-ю строчку.
Чемпионат Франции
Лига 1  33-й тур  "Труа" — «Марсель» — 2:3 (1:1)
Голы: Грансир, 1 (1:0). Нжи, 11 (1:1). Ниве, 48 (2:1). Митроглу, 75 (2:2). Товен, 86 (2:3).
"Труа": Желязны, Деплань (Обианг, 63), Жиродон, Траоре, Эрелль, Ниве (Кауи, 83), Дарбьон, Беллюгу, Азамум (Конфе, 73), Грансир, Ньян.
"Марсель": Пеле, Рами, Сакаи, Амави, Луиз Густаву, Товен, Сансон (Лопес, 71), Замбо, Пайет, Жермен (Абденнур, 87), Нжи (Митроглу, 69).
Предупреждения: Жиродон, 27. Рами, 45+2. Пайет, 59. Товен, 65. Желязны, 75.
Судья: Морейра.
15 апреля. Труа. Стадион Stade de l'Aube.
Труа — Марсель
Турнирная таблица чемпионата Франции
Спорт-Экспресс: последние новости
Виктор Гончаренко: "Наш приоритет – место в Лиге чемпионов" Гончаренко ответил на вопрос о Игнашевиче и Березуцких Кэтэлин Карп: "Локомотив" и ЦСКА – команды одного уровня"
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сирийские фанаты «послали» Трампа7
Муса спас «ЦСКА» от поражения в матче с «Уфой»
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»3
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым17
Смолов показал фото бутсы после предупреждения1
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение