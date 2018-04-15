В матче чемпионата Португалии «Бенфика» принимает «Порту».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Бенфика
Порту
Варела Бруну • Алмейда Андре • Жардел Нивалдо • Диаш Рубен • Гримальдо Алехандро • Пицци Луиш • Фейса Любомир • Живкович Андрия • Силва Рафа • Хименес Рауль • Серви Франко
Запасные: Луизао Андерсон • Элизеу Перейра • Самарис Андреас • Сальвио Эдуардо • Сеферович Харис • Карвалью Жоау • Свилар Миле
Касильяс Икер • Рикарду Перейра II • Фелипе Аугусто IV • Маркано Иван • Теллес Алекс • Браими Ясин • Эррера Эктор • Оливейра Сержиу • Отавио Эдмилсон • Марега Мусса • Тикиньо Франсиско
Запасные: Перейра Максимилиано • Рейес Диего • Абубакар Венсан • Торрес Оливер • Корона Хесус • Vanailson • Эрнани Фортеш
15 апреля. Стадион «Эштадиу да Луш».
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить