Рапиристы Башкортостана выиграли чемпионат России по фехтованию 

Последнюю золотую медаль завоевала первая сборная Башкортостана во главе с олимпийским чемпионом и действующим чемпионом России в личном первенстве Тимуром Сафиным. В финале башкирские рапиристы победили первую команду Московской области во главе с действующим чемпионом мира Дмитрием Жеребченко со счётом 45:40.
Бронзовым призёром стала первая команда Москвы, за которую выступал олимпийский чемпион Алексей Черемисинов.
Фехтование. Чемпионат России. Смоленск Мужчины. Рапира. Команды
1. Башкортостан-1 (Тимур Арсланов, Роман Куц, Тимур Сафин, Аскар Хамзин). 2. Московская область-1 (Дмитрий Жеребченко, Павел Боронтов, Дмитрий Комиссаров, Александр Пивоваров). 3. Москва-1 (Максим Ловягин, Дмитрий Хитров, Иван Трошин, Алексей Черемисинов).