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Безудержные пляски Волочковой в московском караоке‑баре удивили публику
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Безудержные пляски Волочковой в московском караоке‑баре удивили публику 

РИАМО 42 минуты назад
Фото: РИАМО
Известная балерина Анастасия Волочкова вместе со своим возлюбленным спела и станцевала под песню Вилли Токарева и «Бременских музыкантов» в одном из столичных караоке-клубов.
Волочкова разместила в своем Instagram видео из московского караоке-бара, где ее возлюбленный исполнял композицию Вилли Токарева «Чубчик кучерявый». Балерина не удержалась и вышла на сцену его поддержать, где стала лихо отплясывать.
«Сегодня вечер гламура и радости со сменами нарядов», — написала Волочкова.
После этого парочка не угомонилась и спела дуэтом арию короля из мультика «Бременские музыканты». Волочкова не только весело пританцовывала, но и спела партию принцессы.
Пользователи соцсетей остались шокированы поведением балерины. Ролики посмотрели в общей сложности уже почти 300 тысяч раз.
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