Безудержные пляски Волочковой в московском караоке‑баре удивили публику

Известная балерина Анастасия Волочкова вместе со своим возлюбленным спела и станцевала под песню Вилли Токарева и «Бременских музыкантов» в одном из столичных караоке-клубов.

Волочкова разместила в своем Instagram видео из московского караоке-бара, где ее возлюбленный исполнял композицию Вилли Токарева «Чубчик кучерявый». Балерина не удержалась и вышла на сцену его поддержать, где стала лихо отплясывать.

«Сегодня вечер гламура и радости со сменами нарядов», — написала Волочкова.

После этого парочка не угомонилась и спела дуэтом арию короля из мультика «Бременские музыканты». Волочкова не только весело пританцовывала, но и спела партию принцессы.

Пользователи соцсетей остались шокированы поведением балерины. Ролики посмотрели в общей сложности уже почти 300 тысяч раз.