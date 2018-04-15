«Ювентус» отомстил «Сампдории» и оторвался от «Наполи»

Воскресная программа 32-го тура Серии А продолжилась в Турине. Лидер чемпионата на родной арене проэкзаменовал «Сампдорию».

Протокол игры

Ювентус

Сампдория

(3:0) Хедира Сами 75'

15 апреля. Стадион «Альянц Стэдиум» (Сидней).

Ух, сколько же эмоций пережили фанаты «старой синьоры» посреди недели. Тут и феноменальный камбэк с 0:3 от "Реала" , тут и пенальти на последней минуте матче, красная карточка и возможная дисквалификация Буффона, трагический вылет на 100-й минуте. Никаких нервов не хватит. Теперь пора возвращаться на футбольные поля Италии, где «Ювентус» лидирует согласно ожиданиям. Четыре очка отрыва от «Наполи» ещё не дают уверенности в очередном чемпионстве, поэтому победа над «Сампдорией» нужна как воздух. Тем более, раздражитель самый прекрасный.

В Серии А вообще мало кто способен отнять очки у «Ювентуса», так вот «Сампдория» как раз та команда, которая последней в Италии обыгрывала «старую синьору». Это случилось ещё в ноябре прошлого года, счёт был 3:2, а теперь настало время платить по счетам. Туринцы активно вступили в игру, уже на первых минутах Хуан Куадрадо с лету пробил, однако угодил в Феррари (не автомобиль), далее мяч проскакал рядом с каркасом.

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Часто атаковал «Ювентус», много бил в сторону ворот, но точность оставляла желать лучшего. За первые полчаса восемь раз стреляли туринцы в сторону ворот «Сампдории», но ни разу не попали в створ. Зато один единственный стандарт гостей принёс опасный момент. Фабио Квальярелла на угловом переиграл опекуна, пробив под перекладину. Буффон успел вскинуть руки, совершив спасение. «Ювентус» тревожный звоночек принял, приободрился, и воспользовавшись классом игроков сумел отличиться до перерыва.

Гол в раздевалку оформил Манджукич. Марио шикарно отклеился от опекуна, с линии вратарской замкнув кросс Дугласа Косты. В касание, под перекладину, без шансов для Вивиано. «Ювентус» играл с запасом и после перерыва. Отдав инициативу в первые минуты тайма, «старая синьора» поддавила чуть позже, на исходе часа игры удвоив преимущество. Ассистенским дублем отметился Дуглас Коста. Бразилец из пределов штрафной площади перевёл мяч на противоположный угол вратарской, где сразу три игрока «Юве» могли замыкать подачу, а сделал это Бенедикт Хёведес.

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Третий мяч, а с ним ассистенский хет-трик Дугласа Косты, не заставил себя долго ждать. Бразилец словно поезд промчался по флангу, несколько раз обыграл соперника, после чего покатил мяч на 11-ти метровую отметку. Набежавшему Хедире осталось лишь чётко подставить ногу, направив мяч в угол. Сами великолепно справился с поставленной задачей. На табло зажегся разгромный счёт.

Состоялся реванш за ноябрьское поражение. «Ювентус» уверенно провёл домашний матч, победил «Сампдорию», и увеличил отрыв от «Наполи». Подопечные Сарри пару часов назад сыграли вничью с «Миланом», теперь им до «Ювентуса» 6 баллов.