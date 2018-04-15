«Вердер» и «Лейпциг» расписали между собой первую в истории ничью

«Вердер» и «Лейпциг» не смогли в очной дуэли выявить сильнейшего. Матч между командами завершился результативной ничьей — 1:1.

Протокол игры

Вердер

РБ Лейпциг

(1:0) Мойсандер Никлас 28'

50' Лукман Адемола (1:1)

Запасные: Брума Арминду • Мвого Ивон • Огюстен Жан-Кевин • Клостерманн Лукас

15 апреля. Стадион «Везерштадион» (Бремен).

Всего пару недель назад казалось, что «Лейпциг» держит птицу счастья крепко за хвост в своих руках. Победы над «Ганновером» и самой «Баварией» вернули «красных быков» в зону Лиги чемпионов, а в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы клуб обыграл «Марсель» и претендовал на выход в следующую стадию турнира. Но все рухнуло в один миг. Сперва, несмотря на все ротацию, «Лейпциг» не выдержал давления прямых конкурентов из «Байера» и полностью развалился после перерыва — 1:4, после чего, три дня спустя, последовал разгром на Лазурном берегу (2:5) и вылет из Лиги Европы. «Быки» очень здорово начали ответную встречу против «Марселя» и смогли забить быстрый гол, но после часа игры силы покинули команду, и она разгромно уступила команду, которую рассчитывала обойти. В довершении всего травмы в Марселе получили Упамекано и Сабицер, которые перед игрой с «Вердером» кажутся губительными для команды.

Бременский коллектив вступил в новейшую для себя эпоху. Команда также неоднократно переживала головокружительные взлеты и падения, а потому не может быть твердо уверена в завтрашнем дне. Правда, у бременцев наметилась светлая полоса. Несмотря на поражение в северном дерби неделю назад, команда перед этим взяла 13 очков в пяти встреча и на приличное расстояние отдалилась от опасной зоны. Однако задача прописки на следующий сезоне еще не решена, поэтому Флориан Кофельдт не позволяет своим подопечным расслабляться. Впереди у клуба очень ответственный отрезок сезона, и ни в коем случае нельзя допускать падения вниз. Встреча с «Лейпцигом» покажет если не все, то очень многое, а именно — готова ли команда сохранить прописку в Бундеслиге заблаговременно, или тот отрезок, который она показала в последних матчах, был обычной пылью, пущенной в глаза болельщика?

Встреча в Бремене началась довольно спокойно и размеренно. Ожидаемо гости заняли выжидательную позицию, принимая на себя немногочисленные атаки соперника, который пытался подобрать ключи к обороне «быков». Первый же жестокий стык на левом фланге атаки «Лейпцига» привел к стыку Кампля с Мойсандером. Судья не постеснялся обратиться к своему волшебному кармашку и достаться оттуда карточку желтого цвета для игрока «музыкантов». Спустя всего пару минут и сам пострадавший Кампль едва не заработал в свой адрес предупреждение, отомстив Мойсайндеру аналогичным предупреждением, за которое, правда, «горчичника» уже не последовала. И именно обладателю желтой карточки было суждено стать главным героем первого тайма. По центру убежали «музыканты» в атаку. Крузе взял игру на себя и мощно пальнул сферу в районе левой «девятки». Снаряд сотряс перекладину, Гулачи на газоне, а Мойсандер успел первым на подборе. Игрок хозяев не стал ничего выдумывать, и просто пнул ногой сферу в ворота, открыв счет на табло в невероятно сложном для его коллектива поединке.

Казалось, что после пропущенного гола «Лейпциг» пойдет всем составом нейтрализовывать отставание, но нет. На 36-й минуте матче бременцы едва не удвоили свое преимущество. Хозяевам удалось заработать штрафной удар на правом фланге. К игровому снаряду подошел Макс Крузе, который выполнил навесную подачу на дальнюю штангу. Его партнер по клубу сумел выиграть верховую дуэль, однако не попал в цель с нескольких метров, заставив тренерский штаб, одноклубников и болельщиков разом схватиться за головы и посетовать об упущенных возможностях. На этом опасные моменты у рамки «быков» не закончились, и уже через 5 минут сфера едва снова не оказалась в сетке «Лейпцига». Эггештайн прорвался в ходе наступление «музыкантов» по флангу и выполнил прекрасную передачу на Гебре Селасси, который на огромной скорости ворвался в штрафную гостей и прострелил на линию вратарской. Рашица завершал атаку своей команды, но в подкате умудрился промахнуться из невероятной позиции. Первый тайм подошел к концу, и оставил массу вопросов к команде гостей, не показавших впереди ровным счетом ничего.

Кто бы мог подумать, что в перерыве наставник «Лейпцига» проведет замену, которая уже через пять минут после возобновления игры себя оправдает. Гости провели через правый фланг едва ли не первую более и менее нормальную свою атаку за матч. Лукман получил зрячую передачу в чужой штрафной, ушел от столкновения с двумя оппонентами, устояв на ногах, и пробил точно под правую штангу, не оставив никаких шансов голкиперу «музыкантов» выручить свой клуб. Хозяева еще долгое время были ошарашены столь резвым стартом гостей во втором тайме и не могли отойти от удара. А вот «Лейпциг» как будто ожил. Команда искала ключики к воротам соперника, атакуя разнообразно, но при этом не результативно.

На 62-й минуте игре наставник «Вердера» произвел первую замену в составе своей команды, выпустив на поле вместо Рашицы Бельфодиля. За 20 минут до окончания основного времени второго тайма «Лейпциг» заработал право на штрафной удар. Лукман подошел к мячу и пробил довольно плотно со стандарта. Голкиперу хозяев пришлось прыгать за мячом и выручать свой клуб в очень непростой ситуации. Все медленно, но верно катилось к ничьей, как Вернер за пять минут до конца встречи получил выход один на один с Павленкой. Не стал форвард «быков» переигрывать оппонента, и просто попытался отправить сферу сопернику в «домик». Успел голкипер хозяев сомкнуть ноги и спасти свой клуб в тот момент, когда это было нужно. 1:1, «Лейпциг» и «Вердер» впервые в истории играют вничью.