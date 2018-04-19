Подготовка к финалу Кубка России проходит по плану, матч состоится 9 мая

МОСКВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Александр Бокулев /. Финал Кубка России по футболу состоится 9 мая, подготовка к матчу проходит по плану. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС) Сергей Куликов.

Финальная встреча пройдет в Волгограде на одноименном стадионе, построенном к чемпионату мира по футболу 2018 года, и станет одной из тестовых игр перед мировым первенством. Ранее в СМИ появлялась информация, что матч может быть перенесен по просьбе МВД в свете вопроса обеспечения безопасности в городе, в котором будет праздноваться День Победы. Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, Куликов дал понять, что финал Кубка России состоится в запланированный срок — 9 мая. Победитель турнира получит право сыграть на групповом этапе Лиги Европы в следующем сезоне.

"В Волгограде же 21 апреля будет тестовый матч [в рамках Футбольной национальной лиги], сыграют «Ротор» из Волгограда и «Луч-Энергия» из Владивостока, поэтому РФС , инспектор матча вместе с оргкомитетом «Россия-2018» будут отрабатывать операционную деятельность. Все предыдущие тестовые матчи задали высокую планку по уровню проведения, проверки инфраструктурных составляющих, а в Волгограде я уже предварительно был, там проводились совещания, задавались вопросы и по 9 мая, когда состоится финал Кубка России. К тому же еще 8 мая у нас на другом волгоградском стадионе "Зенит" играют сборные России и Германии U18 (не старше 18 лет), вопросы по этому матчу тоже отдельно обсуждаются", — сказал Куликов.

В финальном матче Кубка России сыграют «Тосно» и курский «Авангард», выступающий в ФНЛ.

"Волгоград-Арена", рассчитанная на 45 тысяч зрителей, в преддверии чемпионата мира также примет тестовый матч ФНЛ между «Ротором» и самарскими «Крыльями Советов», который состоится 2 мая.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. На волгоградском стадионе состоятся четыре матча группового этапа турнира: Тунис — Англия (18 июня), Нигерия — Исландия (22 июня), Саудовская Аравия — Египет (25 июня) и Япония — Польша (28 июня).