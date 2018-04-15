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Карпин: не согласен, что «Ростов» играл идеально во втором тайме
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Карпин: не согласен, что «Ростов» играл идеально во втором тайме 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу над «СКА-Хабаровск» (2:0) в домашнем матче 26-го тура РФПЛ.
«В перерыве разноса не было. Первый тайм идеальным не был, но и плохим тоже его назвать нельзя. Ударов в створ наших ворот не было. Моменты кое-какие создавали, могли создать и больше, но вот поговорили в перерыве — вроде стало получше.
Наш стандарт, который привёл к голу, выглядит как наигранный? Значит, так и есть. Сегодня два раза забили — значит, довольны. Понятно, что подали сегодня много угловых, опасности должно быть больше. Помимо того, что игроки должны делать при стандартах, ещё должна быть хорошая подача. Подали туда, куда надо, и получился гол.
Не согласен, что «Ростов» играл идеально во втором тайме. Многие вещи делали не так. Мы специально отдали территорию, чтобы было пространство. Да, мы проводили контратаки, но можно было провести ещё пять-шесть идеальных контратак.
Мы сегодня играли с тремя опорными полузащитниками: Гацкан, Калачёв и Юсупов. То есть Калачёв в этот раз не играл бровочника. Он именно играл в центре поля, поэтому оказывался в центре поля практически в любой части», — сказал Карпин в эфире телеканала «Наш футбол».
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