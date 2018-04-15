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Кубок ДОСААФ России по комплексному единоборству завоевала сборная оборонной организации Республики Татарстан
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Кубок ДОСААФ России по комплексному единоборству завоевала сборная оборонной организации Республики Татарстан 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В Казани состоялось чествование молодежной сборной ДОСААФ Татарстана — победительницы Кубка ДОСААФ России по комплексному единоборству.
В Казани состоялось чествование молодежной сборной ДОСААФ Татарстана — победительницы Кубка ДОСААФ России по комплексному единоборству. Поздравил и вручил награды чемпионам председатель Правления ДОСААФ Республики Татарстан генерал-майор Дамир Динниулов.
Приняли участие в торжестве также заместитель председателя Владимир Трошин и руководители структурных подразделений ДОСААФ РТ — полковник Айрат Багавиев, полковник Игорь Волотовский и майор Дмитрий Бойко.
Чествуя молодых спортсменов в здании республиканского ДОСААФ, глава организации сказал: «Мне очень приятно видеть вас — молодых, энергичных, сильных. Благодарю вас, ребята, за ваше достойное выступление, стремление к высшим результатам и мужество, которые вы продемонстрировали на соревнованиях в Подмосковье. Наши спортсмены Татарстана, за какое бы общество или организацию они ни выступали, цель перед собой всегда ставят самую высокую — победить! Удалось сделать это и вам. Вы молодцы! Мы с вами должны сделать так, чтобы отныне так же гордо звучало, активно развивалось и всегда побеждало ДОСААФовское движение. Со своей стороны, я обещаю поддержку всем командам, выступающим под флагом ДОСААФ Республики Татарстан».
За подготовку команды-чемпиона генерал-майор Д. Динниулов вручил награды: Благодарственное письмо — главному тренеру сборной ДОСААФ РТ, старшему тренеру молодежной сборной Федерации комплексного единоборства России Саиду Музееву, медаль «90 лет ДОСААФ России» — тренеру и представителю команды Александру Салунину. Все спортсмены молодежной сборной получили памятные подарки.
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