Кубок ДОСААФ России по комплексному единоборству завоевала сборная оборонной организации Республики Татарстан

В Казани состоялось чествование молодежной сборной ДОСААФ Татарстана — победительницы Кубка ДОСААФ России по комплексному единоборству.

В Казани состоялось чествование молодежной сборной ДОСААФ Татарстана — победительницы Кубка ДОСААФ России по комплексному единоборству. Поздравил и вручил награды чемпионам председатель Правления ДОСААФ Республики Татарстан генерал-майор Дамир Динниулов.

Приняли участие в торжестве также заместитель председателя Владимир Трошин и руководители структурных подразделений ДОСААФ РТ — полковник Айрат Багавиев, полковник Игорь Волотовский и майор Дмитрий Бойко

Чествуя молодых спортсменов в здании республиканского ДОСААФ, глава организации сказал: «Мне очень приятно видеть вас — молодых, энергичных, сильных. Благодарю вас, ребята, за ваше достойное выступление, стремление к высшим результатам и мужество, которые вы продемонстрировали на соревнованиях в Подмосковье. Наши спортсмены Татарстана, за какое бы общество или организацию они ни выступали, цель перед собой всегда ставят самую высокую — победить! Удалось сделать это и вам. Вы молодцы! Мы с вами должны сделать так, чтобы отныне так же гордо звучало, активно развивалось и всегда побеждало ДОСААФовское движение. Со своей стороны, я обещаю поддержку всем командам, выступающим под флагом ДОСААФ Республики Татарстан».

За подготовку команды-чемпиона генерал-майор Д. Динниулов вручил награды: Благодарственное письмо — главному тренеру сборной ДОСААФ РТ, старшему тренеру молодежной сборной Федерации комплексного единоборства России Саиду Музееву, медаль «90 лет ДОСААФ России» — тренеру и представителю команды Александру Салунину. Все спортсмены молодежной сборной получили памятные подарки.