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«Брюгге» с Габуловым проиграл «Андерлехту». Вратарь сыграл впервые с 4 февраля
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«Брюгге» с Габуловым проиграл «Андерлехту». Вратарь сыграл впервые с 4 февраля 

Спорт-Экспресс 1 час назад
В матче 3-го тура плей-офф чемпионата Бельгии «Андерлехт» дома переиграл «Брюгге» со счетом 1:0. В составе победителей гол забил нападающий Лукаш Теодорчик.
Российский голкипер гостей Владимир Габулов вышел на поле впервые с 4 февраля и отыграл все 90 минут. Статистику российского легионера клуба из Брюгге можно посмотреть здесь.
"Андерлехт" поднялся на второе место чемпионского плей-офф, набрав 34 очка. «Брюгге», в активе которого 37 очков, лидирует в национальном первенстве.
Высшая лига
Плей-офф I  3-й тур  "Андерлехт" — «Брюгге» — 1:0 (0:0)
Гол: Теодорчик, 52 (1:0).
"Брюгге": Габулов, Денсвил (Класи, 75), Мехеле, Митрович, Кулс, Рафаэлов (Уэсли, 61), Вормер, Ванакен, Накамба, Лимбомб, Диаби (Фоссен, 84).
Предупреждение: Мехеле, 31.
Судья: Фертентен.
15 апреля. Брюссель. Стадион Constant Vanden Stock Stadion.
Андерлехт — Брюгге
Турнирная таблица чемпионата Бельгии
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