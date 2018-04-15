«Брюгге» с Габуловым проиграл «Андерлехту». Вратарь сыграл впервые с 4 февраля

В матче 3-го тура плей-офф чемпионата Бельгии «Андерлехт» дома переиграл «Брюгге» со счетом 1:0. В составе победителей гол забил нападающий Лукаш Теодорчик

Российский голкипер гостей Владимир Габулов вышел на поле впервые с 4 февраля и отыграл все 90 минут. Статистику российского легионера клуба из Брюгге можно посмотреть здесь.

"Андерлехт" поднялся на второе место чемпионского плей-офф, набрав 34 очка. «Брюгге», в активе которого 37 очков, лидирует в национальном первенстве.

Высшая лига

Плей-офф I 3-й тур "Андерлехт" — «Брюгге» — 1:0 (0:0)

Гол: Теодорчик, 52 (1:0).

"Брюгге": Габулов, Денсвил (Класи, 75), Мехеле, Митрович, Кулс, Рафаэлов (Уэсли, 61), Вормер, Ванакен, Накамба, Лимбомб, Диаби (Фоссен, 84).

Предупреждение: Мехеле, 31.

Судья: Фертентен.

15 апреля. Брюссель. Стадион Constant Vanden Stock Stadion.

Андерлехт — Брюгге

Турнирная таблица чемпионата Бельгии