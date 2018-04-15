В матче 32-го тура Серии А «Лацио» принимает «Рому».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Лацио
Стракоша Томас • Луис Фелипе • Де Врей Стефан • Раду Стефан • Марусич Адам • Пароло Марко • Лукас Лейва • Милинкович-Савич Сергей • Лулич Сенад • Андерсон Фелипе • Иммобиле Чиро
Запасные: Нани Луиш • Баста Душан • Кайседо Фелипе • Ди Дженнаро Давид • Касерес Мартин • Лукаку Джордан • Альберто Луис • Гуерриери Гуидо • Уоллас Оливейра • Баштуш Бартоломеу • Варгич Иван • Мурджа Алессандро
Алисон Бекер • Фасио Федерико • Манолас Костас • Жуан Жезус • Перес Бруно • Стротман Кевин • Де Росси Даниэле • Коларов Александар • Шик Патрик • Джеко Эдин • Наингголан Раджа
Запасные: Лобонц Богдан • Гоналон Максим • Эль-Шаарави Стефан • Флоренци Алессандро • Сильва Хонатан • Скорупски Лукаш • Капрадосси Элио • Пеллегрини Лоренцо • Юндер Дженгиз • Герсон Сантос • Пеллегрини Лука • Антонуччи Мирко
15 апреля. Стадион «Олимпийский (Рим)» (Рим).
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