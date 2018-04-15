«Ворскла» разгромила «Зарю» в схватке за третье место

В чемпионате Украины сыграны все матчи 27-го тура. В ключевой битве за третье место «Заря» вчистую проиграла «Ворскле» (0:3) и отстает от конкурента уже на 7 очков.

"Сталь" не смогла подняться ближе к спасительным местам, проиграв «Карпатам» (0:1).

Протокол игры

Ворскла

15 апреля. Стадион «Славутич-Арена».

Протокол игры

Сталь Каменское

Карпаты

34' Jorge Carrascal (0:1)

15 апреля. Стадион «Оболонь Арена» (Киев).