«Ворскла» разгромила «Зарю» в схватке за третье место 

В чемпионате Украины сыграны все матчи 27-го тура. В ключевой битве за третье место «Заря» вчистую проиграла «Ворскле» (0:3) и отстает от конкурента уже на 7 очков.
"Сталь" не смогла подняться ближе к спасительным местам, проиграв «Карпатам» (0:1).
Протокол игры
Ворскла
50' Чеснаков Владимир (0:1)
73' Кулач Владислав (0:2)
90' Сергийчук Михаил (0:3)
Лунин Андрей • Чеберко Евгений 84' • Dmytro Lytvyn • Тымчик Александр • Чечер Вячеслав • Громов Артём • Иури Фрейтас • Харатин Игорь • Караваев Александр 71' (Гордиенко Артём (71') • Силас 57' (Андриевский Александр (57') • Фопала Давид 56' (Лунёв Максим (56')
Запасные: Любенович Желько • Чуваев Олег • Кабаев Владислав • Кочергин Владислав
Шуст Богдан • Даллку Ардин • Чеснаков Владимир 83' • Гиоргадзе Андро • Кобахидзе Александр • Ребенок Павел • Пердута Игорь • Шарпар Вячеслав 55' • Васин Денис 65' 76' (Одарюк Владимир (76' 81') • Коломоец Юрий • Кулач Владислав 83' (Сергийчук Михаил (83')
Запасные: Сапай Вадим • Скляр Александр • Ткаченко Александр • Кадымян Гегам • Сакив Тарас
15 апреля. Стадион «Славутич-Арена».
Протокол игры
Сталь Каменское
Карпаты
34' Jorge Carrascal (0:1)
Пеньков Герман • Johnathan • Грачёв Глеб 29' 76' • Ощипко Игорь • Кузык Орест • Копытов Дмитрий 53' 80' (Малакян Гор (80') • Задерака Максим 81' (Костенко Кирилл (81') • Мысык Марьян 51' • Месхи Михаил • Якимив Андрей • Ebert 44'
Запасные: Силецкий Иван • Хоцяновский Артём
Шевченко Алексей 90' • Нестеров Андрей • Вербный Назар • Федецкий Артём • Мирошниченко Денис • Мякушко Сергей • Jorge Carrascal 89' (Варгас Родриго II (89') • Эрбес Кристиан • Швед Марьян 71' (Catriel Sanchez (71') • Гуцуляк Алексей • Ди Франко Франсиско 66' 71' (Голодюк Олег (71')
Запасные: Мисак Роман • Акулинин Леонид • Лебеденко Орест
15 апреля. Стадион «Оболонь Арена» (Киев).