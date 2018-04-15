В матче 32-го тура Ла Лиги «Малага» принимает "Реал".
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Малага
Реал Мадрид
Роберто Хименес • Росалес Роберто • Торрес Мигель • Микель Игнаси • Рикка Федерико • Ласен Мехди • Итурра Мануэль • Ролан Диего • Адриан Гонсалес • Чори Кастро • Идейе Браун
Запасные: Буэно Альберто • Лестьенн Максим • Андрес Прието • Саму Гарсия • Эстебан Ролон • Эн-Несири Юссеф
Навас Кейлор • Карвахаль Даниэль • Вальехо Хесус • Рамос Серхио • Тео Эрнандес • Ковачич Матео • Каземиро Карлос • Иско Аларкон • Васкес Лукас • Бензема Карим • Асенсио Марко
Запасные: Кроос Тони • Марсело Виера • Касилья Кико • Льоренте Маркос • Себальос Дани • Майораль Борха • Хакими Ашраф
15 апреля. Стадион «Ла Росаледа» (Малага).
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