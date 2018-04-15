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Карпин — о голе Байрамяна: «Без армян в Ростове никуда»
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Карпин — о голе Байрамяна: «Без армян в Ростове никуда» 

Спорт-Экспресс 40 минут назад
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин пошутил над первым голом Хорена Байрамяна в премьер-лиге. Российский полузащитник армянского происхождения установил окончательный счет в матче 26-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» (2:0).
— Насколько турнирное положение давило перед этой игрой?
— Положение сказывается, конечно. Больше всего оно сказалось в игре с «Локомотивом». Боянь ошибиться часто мешает футблистам, вплоть до нежелания получать мяч. Всю эту неделю работали не столько тактически, сколько психологически.
— Какие позитивные изменения вы видите в игре?
— Обороной я и раньше был доволен чисто статистически — моментотв у наших ворот мало, хотя мы порой получали два гола из двух ударов в створ, или даже тычков, а не ударов. У наших ворот сегодня снова почти не было моментов. В первом тайме сегодня были проблемы с созиданеим. Проблемы эти никуда не улетучились, построить игру в создиидании куда сложнее. Проблемы остаются, победа далась тяжело, особенно с психологической точки зрения было нелегко. Но ребята молодцы, показали себя стойкими бойцами.
— Вы сегодня впервые выпустили Байрамяна. Гол поможет ему продолжать расти?
— Главное, чтобы он нам помог. И вообще, без армян никуда ж в Ростове. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)
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