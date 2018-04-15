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Фото со Смоловым и Радуловым напомнило Кириленко постер фильма Тарантино
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Фото со Смоловым и Радуловым напомнило Кириленко постер фильма Тарантино 

Спорт-Экспресс 40 минут назад
Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко опубликовал в своем Инстаграме коллаж. В верхней части — фотография Кириленко с хоккеистом «Далласа» Александром Радуловым и футболистом «Краснодара» Федором Смоловым. Внизу — постер фильма Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки» с Тилем Швайгером, Элайем Ротом и Брэдом Питтом.
"Мне одному так показалось?", — написал Кириленко.
Мне одному так показалось?))) @smolovfedor_10 @radulov22
Публикация от Andrey Kirilenko (@ak47russ) 15 Апр 2018 в 11:14 PDT
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